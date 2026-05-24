גבר בן 61 התמוטט בגינה ציבורית בירושלים ופונה במצב אנוש

כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר (ראשון) לרחוב חנוך מנדל גרוסברג בשכונת גוש 80 בירושלים, בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט באופן פתאומי בגינה ציבורית. הגבר, בן 61, נמצא במצב קריטי ללא דופק וללא נשימה.

על פי הדיווחים שהתקבלו, הגבר שהה בגינה הציבורית כאשר לפתע איבד את הכרתו והתמוטט. עוברי אורח שהבחינו באירוע הזעיקו מיד את כוחות ההצלה למקום.

מאיחוד הצלה נמסר: "בן 61 איבד את ההכרה בגן שעשועים ברחוב חנוך מנדל גרוסברג בירושלים. רופא וחובשים של איחוד הצלה ביצעו בו החייאה. מצבו אנוש. הנסיבות בבדיקה".

פראמדיק נפתלי סופר והחובש יוסף יצחק הרפז מ'צוות הצלה' שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "כשהגענו למקום הכווינו אותנו לגינה ציבורית, שם מצאנו גבר בן 61 מוטל מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי עוברי אורח התמוטט באופן פתאומי".

החשוד ברצח בבני ברק נעצר באזור בית שמש דניאל הרץ | 20.05.26

הצוותים פתחו מיד בפעולות החייאה מתקדמות בזירה. "יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות מתן שוקים חשמליים מהמוניטור שברשותנו, עיסויי לב והנשמות", הוסיפו אנשי ההצלה.

הגבר פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש לבית החולים שערי צדק בירושלים, תוך המשך פעולות החייאה לאורך כל הדרך. בבית החולים ממשיכים צוותי הרפואה במאמצים להציל את חייו.

מצבו כאמור מוגדר אנוש ובבית החולים מנסים לייצב את מצבו.