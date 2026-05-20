איום חסר תקדים הושמע היום (שלישי) כלפי ממשלת ישראל: ארגון "אמת ליעקב בישראל" הגיש מכתב מיצוי הליכים דרמטי בו הוא מזהיר כי הנחיית מפכ"ל המשטרה לעיכוב עריקים חרדים עלולה להוביל להקמת מיליציות עצמאיות בשכונות החרדיות. "אי מתן מענה עלול לגרום למצב שבו הציבור החרדי יקים מיליציות עצמאיות פנימיות על מנת לשמור על הסדר - דבר שאף אחד אינו חפץ בו", נכתב במכתב החריף.

המכתב, שנשלח לראש הממשלה, לשר לביטחון לאומי ולמפכ"ל המשטרה, מגיע על רקע הנחייתו של רב-ניצב דני לוי לפיה שוטרי סיור יעכבו כל עריק שייתקלו בו ויעבירו אותו למשטרה הצבאית. עורך הדין נתן רוזנבלט, המייצג את הארגון, טוען כי ההנחיה "בלתי חוקית ודגל שחור מתנוסס מעליה".

"הנתק מהמשטרה יוביל לאנרכיה"

במכתב מיצוי ההליכים, שהועתק ליועצת המשפטית לממשלה, למבקר המדינה ולוועדות הכנסת הרלוונטיות, טוען הארגון כי ההנחיה תיצור "ואקום ביטחוני" מסוכן. "משול הדבר לחולה אשר יחשוש לבקש טיפול רפואי פן ייעצר", נכתב במסמך. לטענת הארגון, אזרחים חרדים יחששו לפנות למשטרה בעת צרה - בין אם מדובר בתקיפה, גניבה, פגיעה בילדים או כל עבירה אחרת.

הארגון מבהיר כי "הציבור החרדי מהווה חלק משמעותי מאזרחי המדינה, משלם מיסים ככלל אזרחי ישראל", ולכן זכאי לקבל שירותי משטרה מלאים. המכתב מדגיש כי "לא יעלה על הדעת כי גוף ציבורי הממומן מכספי כלל האזרחים ייצור בפועל הבחנה בין אוכלוסיות שונות בנותן שירותיו".

דרישות חריפות לשינוי מדיניות

הארגון דורש מהגורמים הממשלתיים לפעול באופן מיידי בשלושה מישורים: ראשית, להעביר את מלוא הנהלים וההוראות המסדירות את שיתוף הפעולה עם המשטרה הצבאית. שנית, לפרסם נוהל ברור המבטיח כי פנייה למשטרה או היתקלות אקראית עם שוטר לא יהוו עילה להפעלת הליכי אכיפה שאינם קשורים לאירוע עצמו. שלישית, להבטיח שכל אדם יוכל לפנות למשטרה ללא פחד או חשש מפגיעה בזכויותיו.

במכתב נטען כי "החשש של כל אדם חרדי בהולכו ברחוב כי ייעצר בידי המשטרה האזרחית האמורה כביכול להגן עליו" מהווה פגיעה חמורה בזכויות יסוד. הארגון משווה את המצב להליכי גבייה ועיקול, שבהם קיימות מגבלות משמעותיות על תפיסת רכבו של אדם במהלך נסיעתו, "כדי למנוע מצב שבו אזרחים חוששים לצאת מביתם".