בבלי
תלונה במשטרה

גולן הגישה תלונה נגד כספית בגין הסתה חמורה

השרה מאי גולן הגישה תלונה במשטרה נגד העיתונאי בן כספית • הרקע: כספית כתב ברשת 'מזלה של מאי גולן שהיא לא כלב, כי אז היינו חייבים להרדים אותה' | התלונה הוגשה בגין הסתה (חוק ומשפט)

בן כספית (Hadas Parush/Flash90)

השרה לשוויון חברתי מאי גולן הגישה היום (שני) תלונה רשמית במשטרה נגד העיתונאי בן כספית, בגין התבטאות חמורה שפרסם ברשתות החברתיות. כספית כתב בפרסום שעורר סערה: "מזלה של מאי גולן שהיא לא כלב, כי אז היינו חייבים להרדים אותה".

התלונה הוגשה בגין חשד להסתה, וזאת על רקע סדרת פרסומים שיוחסו לכספית בעבר כלפי השרה. גולן טוענה כי מדובר בהתבטאות חוצה קווים אדומים המסכנת את שלומה ומהווה הסתה מסוכנת.

תביעת דיבה נגד כספית ועיתונאים נוספים

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שגולן נוקטת בהליכים משפטיים נגד כספית. ראש הממשלה הגיש תביעת דיבה נגד כספית ועיתונאים נוספים, ובמסגרת הדיונים בבית המשפט התייחס גם לפרסומים שונים שיוחסו לעיתונאי.

כספית, שמשמש כפרשן צבאי ופוליטי בכיר, נמצא בעבר במרכז מחלוקות ציבוריות בשל התבטאויותיו החריפות כלפי דמויות ציבוריות שונות. התלונה הנוכחית מצטרפת לשורה של הליכים משפטיים שננקטו נגדו בשנה האחרונה.

במערכת המשפטית צופים כי התלונה נגד כספית תיבדק, ויוחלט האם יש בסיס לפתיחה בחקירה פלילית. גורמים משפטיים מעריכים כי ההתבטאות עשויה להיחשב כהסתה, אך יש לבחון את ההקשר המלא של הפרסום.

