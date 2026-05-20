בנט חוזר לכנסת אחרי 4 שנים ומכריז: 'נתניהו, שחרר. זה נגמר'

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע היום (שלישי) לכנסת לראשונה מזה ארבע שנים, כדי לפתוח את ישיבת הסיעה של מפלגת 'ביחד' המשותפת לו וליאיר לפיד. בנט פתח בהתקפה חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל חוק הגיוס, והציב אולטימטום קשה למפלגות החרדיות: ללא 'שוויון מלא בנטל' - לא יהיו חלק מהקואליציה.

בפתיחת הישיבה, מסר בנט מסר ישיר לנתניהו: "יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה היוצא: זה נגמר. שחרר". בהמשך דבריו תקף בחריפות את הממשלה: "ברית המשרתים שלנו מרסקת את ברית המשתמטים שלכם. על זה הבחירות: גיוס לכולם או השתמטות. אנחנו זועקים את זעקת הלוחמים. תנו לצה״ל חיילים כדי לנצח. החיילים והמילואימניקים נשחקים תחת עול המשימות".

עימות סוער עם כתב ערוץ 14

הרוחות באולם סערו במיוחד כאשר כתב ערוץ 14, מוטי קסטל, קטע את הדיון והשמיע במכשיר הנייד שלו הקלטה ארכיונית בקול רם. בהקלטה נשמע בנט מהעבר תוקף בחריפות את שותפו הנוכחי יאיר לפיד, כשהוא מאשים אותו ב"איבה אישית לנתניהו" ובהקמת ממשלת "שמאל מלא מלא" עם מרצ והערבים.

קסטל אתגר את בנט: "מר בנט, אלה דברים שלך. האם מר טיבי הפך לחובב ציון או שלפיד התמרכז ולא שמנו לב?". בנט השיב מיד: "קודם כל, השותף המרכזי של טיבי זה ביבי". כאשר קסטל דרש ממנו לענות מבלי להשתמש במילה "ביבי", פתח בנט במתקפה חסרת תקדים נגד ערוץ 14, לקול מחיאות כפיים סוערות של חברי הסיעה.

אני אנצל את הרגע הזה לומר שלא היה בתולדות ישראל ערוץ שפגע בביטחון ישראל ובחיילי צה"ל בצורה כל כך נוראה כמו ערוץ 14. הרדיפה שלכם למען השתמטות – ערוץ שלם שפועל למען השתמטות המונית בעלות של משתמט, אדם שבחר לעשות מיליונים במקום לצאת לשרת. ערוץ שמקדם ומחזק בוגדים שמקבלים משכורת מקטאר בתוך לשכת ראש הממשלה. ערוץ שפועל בכל כוחו נגד גיוס נשים לצה"ל... ולפני יומיים, ערוץ שעבר עבירת ביטחון שדה אולי החמורה בתולדות ישראל. תתביישו.