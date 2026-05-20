בנט חוזר לכנסת אחרי 4 שנים ומכריז: 'נתניהו, שחרר. זה נגמר'

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע היום (שלישי) לכנסת לראשונה מזה ארבע שנים, כדי לפתוח את ישיבת הסיעה של מפלגת 'ביחד' המשותפת לו וליאיר לפיד. בנט פתח בהתקפה חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל חוק הגיוס, והציב אולטימטום קשה למפלגות החרדיות: ללא 'שוויון מלא בנטל' - לא יהיו חלק מהקואליציה.
בפתיחת הישיבה, מסר בנט מסר ישיר לנתניהו: "יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה היוצא: זה נגמר. שחרר". בהמשך דבריו תקף בחריפות את הממשלה: "ברית המשרתים שלנו מרסקת את ברית המשתמטים שלכם. על זה הבחירות: גיוס לכולם או השתמטות. אנחנו זועקים את זעקת הלוחמים. תנו לצה״ל חיילים כדי לנצח. החיילים והמילואימניקים נשחקים תחת עול המשימות".
עימות סוער עם כתב ערוץ 14
הרוחות באולם סערו במיוחד כאשר כתב ערוץ 14, מוטי קסטל, קטע את הדיון והשמיע במכשיר הנייד שלו הקלטה ארכיונית בקול רם. בהקלטה נשמע בנט מהעבר תוקף בחריפות את שותפו הנוכחי יאיר לפיד, כשהוא מאשים אותו ב"איבה אישית לנתניהו" ובהקמת ממשלת "שמאל מלא מלא" עם מרצ והערבים.
קסטל אתגר את בנט: "מר בנט, אלה דברים שלך. האם מר טיבי הפך לחובב ציון או שלפיד התמרכז ולא שמנו לב?". בנט השיב מיד: "קודם כל, השותף המרכזי של טיבי זה ביבי". כאשר קסטל דרש ממנו לענות מבלי להשתמש במילה "ביבי", פתח בנט במתקפה חסרת תקדים נגד ערוץ 14, לקול מחיאות כפיים סוערות של חברי הסיעה.
אני אנצל את הרגע הזה לומר שלא היה בתולדות ישראל ערוץ שפגע בביטחון ישראל ובחיילי צה"ל בצורה כל כך נוראה כמו ערוץ 14. הרדיפה שלכם למען השתמטות – ערוץ שלם שפועל למען השתמטות המונית בעלות של משתמט, אדם שבחר לעשות מיליונים במקום לצאת לשרת. ערוץ שמקדם ומחזק בוגדים שמקבלים משכורת מקטאר בתוך לשכת ראש הממשלה. ערוץ שפועל בכל כוחו נגד גיוס נשים לצה"ל... ולפני יומיים, ערוץ שעבר עבירת ביטחון שדה אולי החמורה בתולדות ישראל. תתביישו.
האולטימטום הקשה למפלגות החרדיות
לקראת סיום הישיבה, הפנה כתב ערוץ 12 אלי הירשמן שאלה ממוקדת לבנט ולפיד: האם קיימת אפשרות לשיתוף פעולה פוליטי או קואליציוני עם המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, ביום שאחרי הבחירות. בנט הציב תנאי סף נוקשים המבהירים כי מפלגת 'ביחד' שואפת לשינוי מהותי בסדרי העולם האזרחיים.
בנט פירט שלושה עקרונות מרכזיים שיעמדו בבסיס כל קואליציה בראשותו:
- גיוס חובה לכולם: עיקרון העל של הממשלה הבאה יהיה חובת שירות לכל אזרחי המדינה ופירוק האוטונומיות המגזריות
- חינוך ממלכתי מחויב: כל מוסדות החינוך בארץ, כולל המגזר החרדי, יחויבו בחינוך ממלכתי. "מי שלא יעשה את זה, לא יקבל תקצוב", הדגיש בנט
- סנקציות כלכליות מלאות: מי שלא ייצא לשוק העבודה או יסרב לשרת בצה"ל, לא יקבל כל תמיכה כלכלית מהמדינה
בנט סיכם את האולטימטום הברור: "אלה העקרונות. מי שרוצה לקבל את העקרונות האלה מוזמן, בתנאי שהוא בעד מדינה יהודית דמוקרטית, בעד ערכי מגילת העצמאות וכאמור בעד שירות לכל".
