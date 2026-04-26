מפלגת ביחד היא מפלגת מרכז ציונית ישראלית שהוקמה ב-26 באפריל 2026 על ידי איחוד של שני ראשי ממשלה לשעבר - נפתלי בנט ויאיר לפיד. המפלגה נוסדה לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושש, כאשר בנט מוצב בראש הרשימה המשותפת ולפיד במקום השני. האיחוד מהווה צעד משמעותי במפת הכוחות הפוליטית בישראל, כאשר שני מנהיגים פוליטיים בעלי ניסיון ממשלתי רב מחליטים לאחד כוחות תחת מפלגה אחת.

הרקע להקמת מפלגת ביחד נעוץ בשיתוף הפעולה הקודם בין בנט ולפיד בכנסת ה-24, שם שימשו שניהם כראשי ממשלה ברוטציה למשך כשנה וחצי. באותה תקופה התמודדו השניים בשתי מפלגות נפרדות - לפיד בראשות מפלגת יש עתיד ובנט בראשות מפלגת ימינה. הניסיון המשותף בניהול הממשלה והעבודה המשותפת יצרו בסיס לשיתוף הפעולה העתידי ביניהם.

בכנסת ה-25 חלה הפסקה בשיתוף הפעולה הפוליטי הישיר בין השניים, כאשר נפתלי בנט בחר שלא להתמודד לכנסת, ויאיר לפיד שימש כיושב ראש האופוזיציה בראשות מפלגת יש עתיד. תקופה זו אפשרה לבנט להתרחק מהזירה הפוליטית הישירה ולהעריך מחדש את מהלכיו הפוליטיים העתידיים.

לקראת הבחירות לכנסת ה-26 הודיע נפתלי בנט על החלטתו לשוב לזירה הפוליטית במסגרת מפלגה חדשה שנקראה "בנט 2026". המהלך עורר עניין רב בציבור הישראלי ובמערכת הפוליטית, כאשר רבים ראו בכך הזדמנות לחידוש הפוליטיקה הישראלית. עם זאת, באפריל 2026 הודיע בנט על שינוי מסלול משמעותי - איחוד עם מפלגתו של יאיר לפיד.

האיחוד בין בנט ולפיד תחת מפלגת ביחד משקף מגמה של חיזוק מרכז המפה הפוליטית בישראל. שני המנהיגים מביאים עמם ניסיון ממשלתי עשיר, בסיס תומכים רחב ויכולת מוכחת לעבוד יחד בתנאים מורכבים. המפלגה מציבה את עצמה כאלטרנטיבה ציונית ממלכתית למפלגות הקיימות.

מבנה המפלגה משקף את האיזון בין שני המנהיגים, כאשר נפתלי בנט מוצב במקום הראשון ברשימה ויאיר לפיד במקום השני. סידור זה מבטא הסכמה פנימית על חלוקת התפקידים והאחריות, תוך שמירה על מעמדם של שני המנהיגים כשותפים שווים בהנהגת המפלגה והובלת המסר הפוליטי שלה.

מפלגת ביחד מייצגת ניסיון לגשר על פערים פוליטיים ולהציע מנהיגות משותפת המבוססת על ניסיון מוכח. האיחוד בין בנט ולפיד מהווה מקרה מיוחד בפוליטיקה הישראלית, שבו שני ראשי ממשלה לשעבר מחליטים לשתף פעולה מלא תחת מפלגה אחת, תוך ניצול הניסיון והלקחים שצברו בתקופת כהונתם המשותפת.