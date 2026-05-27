ח"כ בועז טופורובסקי מודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים

ח"כ בועז טופורובסקי, ממקימי מפלגת 'יש עתיד' ויו"ר הסיעה לשעבר, הודיע היום (רביעי) על פרישתו מהחיים הפוליטיים. ההחלטה מגיעה בעקבות האיחוד עם נפתלי בנט והיערכות המפלגה לקראת הבחירות הצפויות לכנסת ה-26, כאשר גם המפלגה המאוחדת לא מצליחה להתרומם בסקרים כפי שציפו.

טופורובסקי, שכיהן בכנסת במשך מספר קדנציות, היה בין השותפים המרכזיים לדרכה של המפלגה מאז הקמתה. במהלך כהונתו שימש כיו"ר סיעת 'יש עתיד', כיו"ר הקואליציה בממשלת בנט-לפיד, וכמרכז האופוזיציה בכנסת ה-25.

מסלול פוליטי ארוך

טופורובסקי החל את דרכו הפוליטית כממקימי תנועת 'רוב העיר' בתל אביב בשנת 2008, ואף ייסד את מפלגת 'צבר - מפלגת הצעירים של ישראל' שהתמודדה בבחירות לכנסת ה-18 אך לא עברה את אחוז החסימה.

בשנת 2013 נבחר לראשונה לכנסת מטעם 'יש עתיד' במקום ה-18 ברשימה, וכיהן בוועדת הכספים ובוועדת המדע והטכנולוגיה. במהלך כהונתו העביר את הסדרת שוק חברות הפורקס בישראל לאחר שנים שהשוק היה פרוץ, והקים את השדולה למען הסטודנטים וההשכלה הגבוהה.

תפקידים בכירים בכנסת

בכנסת ה-24, לאחר הקמת ממשלת האחדות בראשות בנט ולפיד, מונה טופורובסקי לממלא מקום יו"ר הקואליציה ויו"ר סיעת 'יש עתיד'. לאחר פרישת עידית סילמן, מונה על ידי בנט ולפיד לתפקיד יו"ר הקואליציה.

במהלך כהונתו עמד בראש ועדת המשנה למאבק בתאונות הדרכים, שם קידם תקציבים להתאמת מעקות הבטיחות לרכב דו-גלגלי ורפורמה בהכשרת רוכבי האופנועים. בהובלתו נוספו שלושה תמרורים חדשים בקרבת מוסדות חינוך להגברת הבטיחות בדרכים.

בכנסת ה25, לאחר מערכת הבחירות בה יש עתיד קיבלה 24 מנדטים, מונה טופורובסקי ליו״ר סיעת יש עתיד ומרכז האופוזיציה. טופורבסקי אף המשיך לכהן כראש ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים. ב-21 ביולי 2024 התפטר מתפקיד זה, וכיום הודיע שלא ימשיך בחיים הפוליטיים.

תודה על שנות עשייה

סיעת 'יש עתיד' פרסמה הודעה בה היא מודה לטופורובסקי על שנים של עשייה ציבורית משמעותית. "בועז, ממקימי המפלגה ושותף מרכזי לדרכה לאורך השנים, פעל במקצועיות ובמחויבות עמוקה למען אזרחי ישראל", נמסר מהסיעה.

טופורובסקי צפוי להגיש את התפטרותו הרשמית מהכנסת בקרוב. עם פרישתו מסתיים פרק משמעותי בחייו הפוליטיים, שכלל כהונה בחמש קדנציות שונות ותפקידים בכירים במערכת הפוליטית הישראלית.