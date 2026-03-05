ח"כ מ'יש עתיד' עורר סערה בוועדת הכספים, כשדרש לדחות את אישור סעיף 49 לעמותות בטענה שרובן "מוסדות דת ואברכים" • ח"כ אורי מקלב, יו״ר סיעת יהדות התורה וחבר ועדת הכספים לא נותר חייב וחשף את הטעויות בנתונים: "העמותות האלה נמצאות בחזית החסד בזמן שהמדינה זקוקה להן" | זה מה שקרה לבסוף (חדשות מלחמה)
ברקע ההיחלשות בסקרים והקרבות בתוך האופוזיציה, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת סיעתו, כי "יש עתיד היא המפתח לניצחון. זה לא הזמן להימורים. צריך ללכת על בטוח" | לדבריו, "כבר לא ממש בטוח שהגוש ינצח. בשביל לנצח בבחירות צריך משמעת ברזל, צריך עשרות אלפי פעילים ברחובות, ואת זה יש רק ליש עתיד" (פוליטי)
חבר הכנסת ביסמוט הזמין את חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד לשיחת נזיפה, בעקבות "פריצה של חברי יש עתיד ללשכתו של ביסמוט בשבוע שעבר, אירוע שביסמוט הגדיר כחציית קו אדום וכפגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה" (חדשות, פוליטי)
חברי כנסת מהאופוזיציה פרצו במפתיע ללשכתו של ביסמוט במהלך פגישה עם חברי הכנסת החרדים על חוק הגיוס | בתגובה, ביסמוט הודיע כי זימן את קצין הבטחון של הכנסת | "האירוע החמור יטופל במלוא החומרה, לרבות הגשת תלונה לוועדת האתיקה", הבהיר ביסמוט (בארץ)
חבר הכנסת דוידסון מיש עתיד, נשאל במהלך ריאיון, האם במידה ומפלגות האופוזיציה יקימו את הממשלה הבאה, האם הוא יעדיף את להכניס לקואליציה את המפלגות החרדיות או את הערביות | צפו בתשובה המפתיעה שנתן (חדשות, פוליטי)
מפלגת 'יש עתיד' עתרה לבג"ץ נגד העברת תקציב למוסדות חינוך חרדים מתוך הרזבה התקציבית של שנת 2025 | לפי המפלגה של יאיר לפיד: "הכסף הזה מועבר למוסדות חרדים בניגוד לחוק, בהליך לא תקין, תוך ניסיון להעלים אותו מעיני הציבור" (פוליטי, משפט)
לאחר המהומות היום בירושלים שהסתיימו בפציעתם של 13 שוטרים, במספר ניידות שהושחתו ובמקביל תיעוד בלתי נתפס של אלימות משטרתית, חבר הכנסת מיש עתיד קרא לפתוח באש חיה לעבר מפגינים "המשליכים אבנים לעבר חיילים" (חדשות)
על פי דיווחים בתקשורת, מספר חברי כנסת של 'יש עתיד', מחפשים בית פוליטי חדש | אחת מאלו שהוזכרו ברשימה, היא חברת הכנסת דבי ביטון, שהוציאה הבוקר הכחשה גורפת על הדיווחים כי היא רוצה לעבור למפלגת הליכוד (חדשות, פוליטי)
יאיר לפיד הודיע על הצטרפותו של נועם תיבון למפלגת יש עתיד. המהלך מהווה ניסיון לחזק את מפלגת יש עתיד באמצעות גיוס דמות ביטחונית שתעמוד בצמרת הרשימה לכנסת | בכל הסקרים האחרונים מפלגתו של לפיד נמצאת קרוב לאחוז החסימה (פוליטי)
הכנסת הכריזה היום על חבר הכנסת עידן רול כפורש מסיעת יש עתיד, לבקשתו | עידן רול אמר בישיבה בוועדת הכנסת כי "הכללים השתנו; כולנו כאן נשבענו אמונים למדינת ישראל, ולא לראשי מפלגות" | סיעת יש עתיד קראה לחבר הכנסת להתפטר מהכנסת במקום לכהן כסיעת יחיד (חדשות, בארץ)
ח"כ עידן רול הודיע ליאיר לפיד כי החליט לפרוש מסיעת 'יש עתיד' ולהקים את סיעת 'הרוב הלאומי' "במטרה לקדם התחדשות פוליטית" | בקואליציה חגגו: "עוד עריקה ממפלגת האיש האחד - לפיד, שמתרסק בסקרים ומאבד את חבריו, הדלת פתוחה להצטרפות לקואליציה" | ב'יש עתיד' תוקפים: גונב את קולות הבוחרים חדשות)