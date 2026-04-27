בן ארי על האיחוד: 'לפיד שם את האגו בצד - זה נותן תקווה'

בנט ולפיד בהצהרה לתקשורת הערב ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ח"כ מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה ויו"ר סיעת יש עתיד, התייחסה היום (שנח) לאיחוד הפוליטי בין ראש האופוזיציה יאיר לפיד לבין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בריאיון לתקשורת הכללית חשפה בן ארי פרטים על התהליך שהתרחש מאחורי הקלעים והסבירה את המשמעות של הצעד הפוליטי.

"אני אגיד לך שזה דבר מצוין כי אני חושבת שזה נותן קצת תקווה והבנה שמה שלפיד עשה כאן – לא בפעם הראשונה יש לומר – זה פשוט לשים את האגו בצד ולהבין מה יותר חשוב ולהתאחד סביב מועמד אחד", מסרה בן ארי. לדבריה, "לפיד עשה את מה שעשה אתמול ואנחנו כמובן כולנו מאחוריו ולא רק זה, אנחנו גם מאוד מפרגנים לו כי אתה רואה מנהיג שבא וחושב על המדינה עכשיו". "ידעתי קצת מוקדם מהציבור" כשנשאלה האם ידעה על המהלך מראש, אישרה בן ארי כי הייתה מעורה בתהליך. "ידעתי קצת מוקדם מהציבור, אבל זה היה די נשמר בשקט", גילתה. עם זאת, היא הזכירה כי צפתה את המהלך מראש: "אם אתה זוכר אתה ואני דיברנו כמה פעמים ואמרתי לך יהיו איחודים. אמרתי פה". קריב תקף את הרבנים הראשיים לאחר הדרמה במבחני הרבנות: "תתביישו לכם" שלמה קליין | 16:33 בן ארי דחתה את הטענות לפיהן לפיד "מכר בזול" בעסקה. "אני פחות מתחברת ל'מכר בזול'. אני חושבת שיש כאן מצב של win-win גם לנפתלי בנט לקבל את 'יש עתיד' כמפלגה טובה, חזקה עם מנגנונים פעילים, גם ליאיר לפיד לקבל בעצם את המפלגה הזאת של 'בנט 2026', מפלגה שמביאה מנדטים כולל מהימין", הבהירה.

תשובה למבקרים: "מצביעי ימין מבינים"

בן ארי התייחסה גם לחששות מפני בריחת מצביעי ימין בעקבות האיחוד. "גם נבדק בסקרי עומק שלפיד לא מרחיק... אני אומרת, אני גם היום מישהו אמר לי משהו מאוד נכון: אם אותם אנשים שהצביעו לבנט הצביעו למרות שהוא הלך עם מנסור עבאס, אז למה שזה לא יקרה גם... למה שזה ירחיק את יאיר לפיד? אני לא קונה את זה", טענה.

לדבריה, "מצביעי ימין שמבינים שאין שום דבר ימני בממשלה הזאת של נתניהו, שמקדשת השתמטות, שהכניסה סוכנים קטארים לתוך הלשכה – אין שום קשר בין ימין לנתניהו. ולכן אנחנו באים ומציעים אלטרנטיבה של ממשלה טובה שתדאג לאזרחים, ליוקר המחיה, משבר דיור".

"יש פה הרבה חקיקה שצריך לטרפד"

בן ארי הזכירה כי למרות כנס הקיץ, העבודה הפרלמנטרית נמשכת. "אני מזכירה לך ולכולם שיש לנו פה גם עוד כנס קיץ, שהיום אנחנו נמצאים בכנסת כי יש מליאה וממש בעשירי למאי נחזור. וכן, ונמשיך כאן לעבוד, ויש פה עדיין הרבה יוזמות חקיקה שצריך לטרפד והרבה עבודה בתוך הכנסת, של ועדות, גם בתוך הפגרה", ציינה.

לסיכום, הדגישה בן ארי כי האיחוד מהווה צעד משמעותי: "לומר לך שזה יהיה... שזה מה שיוביל לניצחון? אנחנו נצטרך לעבוד קשה מאוד. אני גם מאוד מקווה שגדי איזנקוט יצטרף אלינו. וכן, שניתן אלטרנטיבה של מפלגה גדולה מאוד שרואה קודם כל את המדינה לפני שהיא רואה את עצמה, שזה כנראה שכחו כאן".

כזכור, על פי ההסכם שנחתם בין בנט ללפיד, בנט יהיה ראש הממשלה ללא רוטציה, ולפיד יקבל את המקום השני ברשימה. במקביל, מפלגת 'ביחד נצליח' שלחה מכתב התראה משפטי לבנט ולפיד בדרישה להפסיק את השימוש בשם 'ביחד'.