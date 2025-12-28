שר התיירות, חיים כץ, התבטא היום בצורה תמוהה הפוגעת בענף התיירות, כשלדבריו, "חופשות בארץ יקרות מדי. אז וואלה, שאנשים יטוסו ליוון" | באופוזיציה מיהרו לתקוף את כץ על דבריו: "אם אין לחם תאכלו עוגות - גרסת ממשלת טבח 7 באוקטובר" (פוליטי, תיירות)
מחזה מביש התקיים היום במליאת הכנסת: חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, הגישה הצעת חוק ל"שמירת הזהות היהודית", במליאה התחוללה מהומה בין חברי הקואליציה לאופוזיציה, לאחר שהחוק אושר והשיא היה כאשר חברת כנסת מ'יש עתיד', קרעה את דפי הצעת החוק - סיטואציה שגרמה לסערה | הפרטים (בארץ)
דרמה חריגה בוועדה לביטחון לאומי: דיון על אלימות נגד עיתונאים הפך לזירת עימות פוליטי חזיתי בין הקואליציה לאופוזיציה. הפעיל מרדכי דוד, נגדו הוצא צו הרחקה, נכנס לאולם וקיבל מחיאות כפיים, ובעקבות דברים קשים שאמר אב שכול – חברי כנסת מהאופוזיציה נטשו במחאה. הדיון הסוער הסתיים ללא הסכמות, תוך האשמות הדדיות על "חציית קווים" ו"הפקרת" עיתונאים (פוליטי, בארץ)
ועדת האתיקה של הכנסת דנה בארבעים ותשע קובלנות נגד שורה ארוכה של פוליטיקאים מכהנים | בחלק מהמקרים נרשמה נזיפה חמורה, ובמקרים קיצוניים יותר הוטלהה הרחקה מהדיונים ושלילת זכות דיבור בעקבות התנהלות חריגה וזלזול חריג בתקנון הכנסת | אלה ההחלטות (פוליטי)