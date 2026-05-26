מרכזת סיעות האופוזיציה, ח"כ מירב בן ארי (ביחד), פנתה היום (שלישי) ליו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ בדרישה חריפה לכנס באופן מיידי את ועדת הכנסת לצורך קידום חוק פיזור הכנסת. הפנייה מגיעה על רקע סדר היום שפורסם לישיבת הוועדה המתוכננת למחר, שאינו כולל את נושא פיזור הכנסת.

"אבקש לברר מדוע הוועדה אינה מתכנסת לצורך דיון בנושא פיזור הכנסת, אלא עוסקת בנושאים אחרים שעל סדר יומה", כתבה בן ארי במכתבה לכץ. המכתב הועבר גם ליועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק ולמנהלת ועדת הכנסת נועה בירן-דדון.

כזכור, הצעת חוק פיזור הכנסת עברה בשבוע שעבר בקריאה טרומית ברוב מוחלט של 110 חברי כנסת מול אפס מתנגדים. ההצבעה המכריעה סללה את הדרך למערכת בחירות נוספת, אולם מאז נתקע החוק בוועדת הכנסת ולא קודם לקריאה שנייה ושלישית.

על פי הנמסר מגורמים בקואליציה, יו"ר הקואליציה כץ מסרב בשלב זה לקדם את הדיון בנוסח החוק. בכירים בקואליציה טענו כי כץ התבטא בפני חברי הוועדה שהוא "לא ממהר" לדון בחוק, וכי "ב'דגל' וש"ס אמרו לי שזה לא דחוף להם". ח"כ כץ מכחיש את הציטוט המיוחס לו.