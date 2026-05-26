מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הקימה ועד רבנים חדש, שיקרא 'מועצת חכמי התורה של מפלגת המילואימניקים'. הרבנים המרכיבים את המועצה שירתו כולם בצבא או במילואים, והוועד כבר הוציא היום את 'פסק ההלכה' הראשון שלו - קריאה לגיוס לצה"ל.

ההקמה מהווה מעין מחאה של המפלגה כנגד המפלגות החרדיות שמובילות קו שלדעת הנדל ואנשיו מנוגד להלכה היהודית. רבני המפלגה מנסים להוכיח זאת בעזרת 'פסקי הלכה'.

ההכרעה הראשונה של 'המועצת' כבר יצאה לדרך. על פי הנמסר, 'פסק ההלכה' קובע כי 'מן הדין ולכתחילה, חובה מוחלטת ומצווה רבה מוטלת על כל יחיד מישראל להתגייס לשורות הצבא'.

ב'פסק' נכתב כי 'ההגנה על חיי ישראל ועל ארץ ישראל מהווה מלחמת מצווה, קיום ברור של פיקוח נפש לאומי, מימוש של מצוות יישוב הארץ, ושמירה חיונית על ערבות הדדית בסיסית'. עוד נקבע כי 'אין לאף אדם או קבוצה רשות לפטור עצמם מחובה זו בעת שעם ישראל נתון במלחמה'.

התקפה על המשתמטים

'פסק ההלכה' של מפלגת המילואימניקים תוקף בחריפות את לומדי התורה יראי ה'. 'ההשתמטות מן הגיוס היא איסור חמור הכרוך בביטול מצוות עשה, הפקרת חיי אדם וחילול השם', נכתב בהכרעה.

המועצה המדומה מסיימת את 'פסק ההלכה' במילים: 'וכל העוסק במצווה פטור מן המצווה - העוסקים בהגנת הארץ מקיימים מצווה גדולה שאין למעלה הימנה. חזק חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו'.

הרבנים אשר מרכיבים את "מועצת חכמי התורה"

- ד״ר ראובן הכהן אוריה, ראש ישיבת בית יהודה בכפר מימון לשעבר. מרצה במכללות ירושלים והרצוג.

- אריה עמית. ממקימי גדוד נצח יהודה וגדוד המילואים החרדי נצח ישראל, מייסד עמותת נחשונים, מעל 500 ימי מילואים בחרבות ברזל.

- ר' רס״ן ירחם שמשוביץ. ממובילי מפלגת המילואימניקים, רב חטיבת דניאל, רב בישיבת חורב י-ם, חבר הועד המנהל בארגון רבני בית הלל, 944 ימי מילואים בחרבות ברזל.

את מזכירות הועד מאיישים: איתי גיטלר, צנחן בחטיבה 55, 360 ימי מילואים בחרבות ברזל. ישראל דולינגר, בוגר ישיבה כרם ביבנה, שריונר, לוחם במלחמת יום הכיפורים. יוסי חדד, מנהל תפעול בסמינר ללימודי יהדות לבנות חו''ל, אב לשני מילואימניקים עם 500 ימי מילואים בחרבות ברזל. אפי שרון, חבר הנהלת מועצת בנימין.

יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים: "אנחנו מקימים כעת את מועצת חכמי התורה של המילואימניקים. אין תורה שמטיפה להשתמטות ואין היתר הלכתי לברוח ממלחמת מצווה. בזמן שהממשלה והשלטון המקומי מפנה גב לרבנים מהציבור המשרת - מקדמים רבנים ממשפחות של המפלגות החרדיות, אנחנו במפלגת המילואימניקים נותנים להם גב ובמה להוביל את הקו התורני והציוני"

"הגיע הזמן שתהייה מועצת חכמי תורה שפועלת למען קידוש השם. הרבנים המשרתים ראויים פי כמה להיות מנהיגים רוחניים מהרבנים של המפלגות הלא ציוניות" סיכם היו"ר החילוני.

רקע: מסע נגד החרדים

הקמת 'המועצת' מגיעה על רקע הקלטה שפורסמה לאחרונה מכנס פעילים סגור של המפלגה, בה נשמע הנדל מגדיר את המפלגות החרדיות כ'סכנה קיומית לעתיד המדינה'. בהקלטה הוא אף הציע צעדים דרסטיים כמו שלילת זכות בחירה ממי שלא משרת.

יצויין כי רבים בציבור רואים במועצה קוריוז דומה לרב אייל ציונוב שעורר סערה כאשר התחזה לראשון לציון והופיע בטקסים ממלכתיים כשהוא עוטה גלימה ומצנפת הדומות לאלו של הראשון לציון.

בעולם התורה מתייחסים בזלזול להקמת 'המועצת' ורואים בה ניסיון נוסף לזלזל בגדולי ישראל ובמוסדות התורה. 'מראים פנים בתורה שלא כהלכה - זו ליצנות גרידא', אמר גורם בעולם הישיבות.