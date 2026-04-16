המילואימניקים היא מפלגה פוליטית חדשה בישראל בראשות יועז הנדל, שהוקמה על רקע שירות המילואים הממושך במהלך מלחמת חרבות ברזל והצורך בייצוג פוליטי של משרתי המילואים וערכיהם. המפלגה מבקשת להביא לזירה הפוליטית את קולם של אלפי אזרחים שנקראו לשירות מילואים ממושך, ולקדם נושאים הקשורים לזכויות משרתי המילואים, לביטחון ולחברה הישראלית.

יועז הנדל, מייסד המפלגה ומנהיגה, הוא דמות ציבורית שצברה פרופיל בעקבות פעילותו בנושאי מילואים וביטחון. הנדל מבקש להוביל שינוי פוליטי שיתמקד בערכים של אחריות אזרחית, שירות ציבורי ודאגה לצרכי משרתי המילואים ומשפחותיהם. המפלגה מציגה עצמה כתנועה שצמחה מהשטח, מתוך ההבנה שמשרתי המילואים זקוקים לייצוג פוליטי ישיר.

המפלגה מתמקדת במספר נושאי ליבה מרכזיים: שיפור תנאי שירות המילואים, פיצוי הולם למשרתים ולמעסיקיהם, חיזוק הביטחון הלאומי, וקידום ערכים של אחריות חברתית. המילואימניקים שואפים להביא לכנסת נציגים שחוו בעצמם את אתגרי שירות המילואים הממושך ומבינים את הצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו.

הקמת המפלגה משקפת תופעה רחבה יותר בחברה הישראלית - הצורך של קבוצות אזרחים ספציפיות בייצוג פוליטי ישיר. משרתי המילואים, שנושאים נטל כבד במיוחד בתקופות מלחמה, מבקשים להבטיח שקולם יישמע בקבלת ההחלטות הלאומיות ושזכויותיהם יישמרו.

המפלגה פועלת לגיוס תמיכה ציבורית ולבניית תשתית ארגונית לקראת הבחירות הבאות. היא מנסה למשוך אליה לא רק משרתי מילואים פעילים, אלא גם אזרחים התומכים בערכים שהיא מייצגת ורואים בשירות הציבורי ובאחריות האזרחית ערכים מרכזיים.

האתגר המרכזי העומד בפני המילואימניקים הוא להוכיח שהם מציעים חזון פוליטי רחב ולא רק ייצוג של אינטרס מגזרי. המפלגה תצטרך לפתח עמדות ברורות במגוון נושאים לאומיים ולהראות שהיא מסוגלת לתרום לשיח הציבורי מעבר לנושא המילואים הספציפי.