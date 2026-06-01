המילואימניקים יוצאים לפריימריז: תנאי הסף - שירות צבאי בלבד

מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הכריזה היום (שני) על השקת הבחירות המקדימות לבחירת יו"ר התנועה ורשימתה לכנסת ה-26. המהלך מגיע כשלב מתקדם של תהליך פנימי שהחל לפני מספר חודשים, במסגרתו נבחרה הנהגה זמנית ומונתה ועדת בחירות ייעודית שגיבשה את חוקת המפלגה ומנגנון ההצבעה.

תנאי הסף המרכזי להתמודדות בפריימריז מהווה את ליבת האידיאולוגיה של המפלגה: שירות צבאי או לאומי בלבד. המהלך מגיע על רקע המתיחויות הפנימיות בגוש האופוזיציה, כאשר הנדל מבקש לבסס את מעמדו כמי שמייצג את "הציבור המשרת" מול מה שהוא מכנה "סכנה קיומית" של המפלגות החרדיות.

לוח זמנים צפוף: שבועיים מכריעים

לוח הזמנים המסתמן של המפלגה צפוי להיות צפוף במיוחד בשבועיים הקרובים. ביום שני הבא, 8 ביוני, יתקיימו הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה. ההצבעה תופקד בידי פורום ההנהגה המצומצם, המונה כ-40 חברים ובהם בני משפחות שכולות, פצועי צה"ל, לוחמי מילואים ומובילי "המאבק בהשתמטות" מהשנתיים האחרונות.

שמונה ימים לאחר מכן, ב-16 ביוני, ייערכו הבחירות המקדימות לקביעת הרשימה לכנסת. בהצבעה זו יוכלו לקחת חלק כלל מתפקדי התנועה, כאשר חלון ההתפקדות ייסגר ביום שישי הקרוב, ה-5 ביוני. על פי הנמסר, המפלגה מצפה להשתתפות רחבה של אלפי מתפקדים שהצטרפו לתנועה מאז פרוץ המלחמה.

"רשימה מגוונת ומקצועית"

אלמוג רום, מנכ"לית מפלגת המילואימניקים, התייחסה למהלך ומסרה: "בתור תנועת המונים שהתגבשה וצמחה מתחילת המלחמה, חשוב לנו לתת ביטוי וייצוג לאלפי המתפקדים שהיו השותפים שלנו לאורך הדרך". לדבריה, "על סמך האנשים שהצטרפו אלינו בשנתיים האחרונות, אנחנו משוכנעים שהרשימה שתגובש תהיה מגוונת, איכותית, מקצועית ומורכבת כולה מהציבור המשרת".

מתיחות בגוש האופוזיציה

הפריימריז מתקיימים על רקע מתיחויות פנימיות בגוש האופוזיציה. בהקלטה נוספת מכנס פעילים סגור, האשים הנדל את יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט ב"ניסיון לחסל אותו פוליטית" בזמן ששירת במילואים. "התבאסתי מאיזנקוט", נשמע הנדל אומר, תוך שהוא מפרט טענות קשות כלפי הרמטכ"ל לשעבר ואנשיו.

המפלגה גם הקימה לאחרונה "מועצת חכמי תורה" משלה, המורכבת מרבנים ששירתו בצבא או במילואים. המועצה כבר הוציאה "פסק הלכה" ראשון הקובע כי "חובה מוחלטת ומצווה רבה מוטלת על כל יחיד מישראל להתגייס לשורות הצבא".

עם סגירת חלון ההתפקדות ביום שישי הקרוב והבחירות המתוכננות לשבועיים הקרובים, מפלגת המילואימניקים צפויה להיכנס לשלב מכריע בדרכה לכנסת ה-26. השאלה המרכזית היא האם המפלגה תצליח לתרגם את המומנטום שנוצר במהלך המלחמה לכוח פוליטי משמעותי בזירה הפרלמנטרית.