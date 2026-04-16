בארה"ב זכו לביקור קצר של גדו"י שבאו מישראל במסגרת מסע 'שובו', כשאליהם התלווה שורד השבי בר קופרשטיין. במסע השתתפו ראש הישיבה וחבר המועצת הגרמ"ה הירש, הגאב"ד הגר"י סילמן, הגה"צ רבי שמעון גלאי וכן שורת רבנים מארה"ב שהתלוו למסע. כל הפרטים והתיעוד - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הכה בחרדים והצל את המדינה

יועז הנדל, שבמסגרת תיזוזו בין המפלגות השונות חונה עתה בראשות מפלגת המילואימניקים (לא עוברת את אחוז החסימה באף סקר), מנסה להשתמש בשיטה שכמעט תמיד עובדת: הסתה אנטי-חרדית. קמפיין הבחירות של הנדל מעורר בחילה, אולם הוא מתנוסס בראש כל חוצות. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הילולה בספק

בעוד פחות משלושה שבועות אמורים מלהפתח אירועי ההילולה הגדולים ביותר בעולם היהודי - הילולת הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי במושב מירון שבגליל העליון. מאז האסון הנורא בשנת תשפ"א, סוגיית קיומם של אירועי הילולת הרשב"י עמדו בספק, כמעט בכל שנה כשכל פעם הסיבה היא אחרת. במהדורת מעייריב שלפניכם, תקבלו הצצה להכנות המתקיימות לאירועי ההילולה בצל המלחמה.

בלעדי ב'מעייריב'

לראשונה יוצא איצלה כץ במסע מרתק אודות מחזוריות הלימוד בעולם הישיבות. במהדורת מעייריב שלפניכם תקבלו הצצה מרתקת לסדר המסכתות הנלמדות בעולם הישיבות ותגלו כי עולם הישיבות, או יותר נכון כ-80% ממנו מתפתח ל-2 מחזורי לימוד. המחזור הפוניבז'אי והמחזור החברונאי. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.