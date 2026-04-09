עולם הישיבות מהווה את עמוד השדרה של החברה החרדית בישראל, וכולל מאות ישיבות ליטאיות וחסידיות המפוזרות ברחבי הארץ. בחורי הישיבות, המכונים גם "בני תורה", עוסקים בלימוד תורה במשך שנים רבות, החל מישיבות תיכוניות ועד לישיבות גדולות וכוללים לאברכים נשואים. הישיבות המובילות כמו פוניבז', חברון, מיר, וולפסון ועוד, מהוות מרכזי תורה משמעותיים ומושכות אליהן מאות תלמידים מדי שנה.

בשנה האחרונה, עולם הישיבות מצוי במרכז הדיון הציבורי בישראל, בעיקר בעקבות משבר חוק הגיוס והמאבק על פטור תלמידי ישיבות משירות צבאי. המפלגות החרדיות, בראשות דגל התורה וש"ס, פועלות למניעת גיוס בחורי ישיבות, תוך שהן מדגישות את חשיבות לימוד התורה כתרומה למדינה. גדולי ישראל, ובראשם הגר"ד לנדו, הגר"מ שטרנבוך והגר"ש אלתר, מובילים את המאבק ההשקפתי והציבורי בנושא זה.

הישיבות הליטאיות המובילות חווות עונת רישום סוערת מדי שנה, כאשר מאות בחורים מתחרים על מקומות בישיבות היוקרתיות. ישיבת פוניבז' בבני ברק, למשל, רושמת מדי שנה מאות תלמידים חדשים ונחשבת ל"אם הישיבות" בעולם הליטאי. ישיבת חברון בירושלים, בראשות הגר"ד כהן והגר"ש ברוך, מהווה מוסד תורני מוביל נוסף. ישיבת וולפסון (נתיבות אליעזר) בבני ברק זוכה להערכה רבה בזכות רמתה התורנית הגבוהה.

מעבר ללימוד התורה, עולם הישיבות כולל תרבות עשירה של מנהגים ומסורות. תקופות "בין הזמנים" - החופשות בין זמני הלימוד - מנוצלות לטיולים, קעמפים ופעילויות חברתיות לבחורים. ישיבות רבות מארגנות מסעות לחו"ל, ביניהם לאומן באוקראינה, לקברי צדיקים באירופה ולמרכזי תורה בארצות הברית. המסורת של "שיעורים כלליים" מראשי הישיבות, סיומי מסכתות והכנסות ספרי תורה מהווים אירועים מרכזיים בלוח השנה הישיבתי.

המציאות הכלכלית של עולם הישיבות מתבססת על תמיכה ציבורית ופרטית. קרן עולם התורה, בראשות הגר"ד לנדו, מארגנת מסעות גיוס כספים בארץ ובחו"ל לתמיכה בישיבות ובאברכים. הממשלה מעניקה תקציבים לישיבות דרך משרד החינוך, אך בשנה האחרונה נרשמו קיצוצים משמעותיים בתקציבים אלו בעקבות המחלוקת סביב חוק הגיוס. ארגונים פרטיים ותורמים גדולים ממלאים תפקיד חשוב בהמשך קיומן של הישיבות.

האתגרים העומדים בפני עולם הישיבות כיום מגוונים: מצד אחד, הלחץ הציבורי לגיוס חרדים ומצד שני, הצורך בשמירה על אורח החיים התורני. המשטרה הצבאית מנהלת מצוד אחר "עריקים" - בחורי ישיבות שלא התייצבו לצווי גיוס, דבר היוצר מתח מתמיד בין המגזר החרדי לרשויות. יחד עם זאת, ישנה גם תופעה הולכת וגדלה של בחורים המצטרפים ליחידות חרדיות בצבא, כמו חטיבת "חשמונאים", למרות ההתנגדות העקרונית של רוב גדולי התורה.

עולם הישיבות הספרדי חווה בשנים האחרונות פריחה משמעותית, עם פתיחת ישיבות חדשות והרחבת מוסדות קיימים. ישיבות כמו "אור ישראל" בפתח תקווה, "כסא רחמים" בבני ברק ו"פורת יוסף" בירושלים מהוות מרכזי תורה ספרדיים מובילים. הראשון לציון הגר"י יוסף והגר"ש עמאר מובילים את עולם הישיבות הספרדי ופועלים לחיזוקו ולהרחבתו. המגמה של שילוב לימודי קודש עם השכלה כללית מסוימת נפוצה יותר בישיבות הספרדיות מאשר בליטאיות.

התקשורת החרדית, ובראשה "מעייריב" באתר "בבלי" ואתר "כיכר השבת", מספקת סיקור שוטף של אירועים בעולם הישיבות - החל מכינוסים והשקות ספרים, דרך שמחות משפחתיות של ראשי ישיבות, ועד לדיונים הלכתיים ופסיקות של גדולי התורה. הסיקור התקשורתי מאפשר לציבור הרחב להתעדכן באירועים ובהתפתחויות בעולם התורה, ומהווה גשר בין עולם הישיבות לבין שאר שכבות האוכלוסייה החרדית