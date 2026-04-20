בעין העדשה מלא אורה; מהתחנות העמוסות ועד הסטנדר | כך פתחו בעיר התורה את זמן הקיץ עם פתיחת זמן הקיץ, יצא הצלם אלעזר פיינשטיין לרחובותיה השוקקים של עיר התורה והחסידות בני ברק, הציץ להיכלי הישיבות, תיעד את ההמתנה בתחנות האוטובוסים וחזר עם גלריה מלאת אורה | מהמזוודות העמוסות ועד לרגע בו שקעו הבחורים מחדש בהוויות אביי ורבא | כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה, קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה חזו בני חביבי דמשכחין בצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי (עולם הישיבות)