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בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב

הפגנות, כאוס והסגרות המוניות - וכל זה רק הפרומו למחר: סיקור נרחב | המהלך שיעשה סוף לאלימות המשטרתית הפרועה | חוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה טרומית - יו"ר דגל התורה ח"כ גפני בנאום היסטורי | סולומון הצטרף לאילוז והתנגד לחוק יסוד לימוד תורה - סמוטריץ' מיהר להעניש | השידוך שמסעיר את חחסידות דארג: חתן מתמיד ללא ייחוס לשושלת אדמו"רים (מעייריב)

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מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה (צילומים: ויקיפידיה, פלאש 90, שוקי לרר, ערוץ כנסת)

לקראת שיבוש דרמטי

בעוד עשרות אלפי חילונים יעשו את דרכם לשורת אירועי זמר שיתקיימו מחר במרכז הארץ, אלפים מ'הפלג הירושלמי' וחוגי הקנאים הקיצונים צפויים לשבש את הדרכים והכבישים בשעו השיא והעומס, כמחאה על הסגרתם של 19 עצורים מעצורי סולברג לידי המשטרה הצבאית בגין ות והשתמטות. אחד מהמוסגרים צפוי לשאת עונש מאסר ממושך בשל פרק הזמן בו הוא מוגדר עריק.

בתוך כך, היום נגזרו 40 ימי מאסר על דוד פטרוף, תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' של , שנעצר ביום שישי לפני כמעט שבועיים בעת שעצר טרמפים בכביש 6. ב'פלג הירושלמי' מבטיחים כי הפגנות הזעם שהתפרסו היום על פני 4 מוקדים - הם רק הפרומו למה שצפוי לנו מחר.

כל הפרטים והתיעודים מובאים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת .

דרוס כל דוס, השמד כל חרד

הסיסמה הזו הלקוחה משנות הבראשית של קום המדינה, הפכה לנר לרגלי שוטרי משטרת ישראל המוצאים ב של 'הפלג הירושלמי' וחוגי הקנאים הקיצונים, אירוע לפורקן יצרים אלימים. ב'פלג הירושלמי' נערכים לבלימת האלימות המשטרתית החמורה, בשורת תביעות אזרחיות שיכוונו ישירות כלפי השוטרים האלימים בשטח.

גורמים ב'פלג הירושלמי' מסרו ל'מעייריב' כי החוק האוסר על שימוש בבואש, רק החריף את המצב והוציא מהשוטרים פרץ של אלימות קשה המגיעה לידי ביטוי במכות רצח תוך שימוש באלות (מגייקעס בלע"ס) כלפי מפגינים, לצד השלכת רימוני הלם בכינון ישיר לעבר . כל הפרטים על שלבי התכנית של 'הפלג הירושלמי' - במהדורת מעייריב שלפניכם.

נאום היסטורי ונוסטלגי

בתום מהומה קשה במליאת הכנסת, חוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה טרומית ברוב של 56 תומכים מול 46 מתנגדים. בין המתנגדים היו גם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד וחבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית. מטרת החוק היא לעגן בחוק הישראלי את מעמדם של שנכון להיות נחשבים במדינת ישראל למשוללי זכויות אפילו ביחס למחבלים שביצעו פיגועים ורצחו יהודים.

אנחנו בוחרים הערב להתמקד בעקר בנאומו של חבר הכנסת משה גפני, שלרגעים הזכיר למבוגרים שבינינו את נאומיו המפורסמים של היושב ראש המנוח והראשון של דגל התורה יצחק רביץ ז"ל, שגם הוזכר בנאום. גפני פרש בפני חברי הכנסת את ההיסטוריה של לימוד התורה בעם ישראל, והסביר מדוע יש לעגן את הערך הזה בחוק יסוד.

כל הפרטים והציטוטים מנאום גפני, ותגובת הפוליטיקאים במשכן הכנסת - במהדורת מעייריב שלפניכם.

החטא ועונשו

ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית, בחר להצטרף, יחד עם ח"כ דן אילוז מהליכוד, למלגות האופוזיציה שהתנגדו ל של המפלגות החרדיות. החוק, אושר בסופו של דבר במסגרת דיל שנחתם ברגע האחרון בין המפלגות החרדיות לממפלגות הערביות - שנמנעו מההצבעה ותרמו לאישור החוק בקריאה טרומית.

, השר בצלאל במוטריץ' בחר להעניש את הח"כ הסורר, והודיע במהירות על הדחתו של מתפקידיו בכל ועדות הכנסת. סולומון הגיב לעונש וטען כי אינו מתחרט, ומקורביו מעדכים כי הוא צפוי להתנגד לחוק גם בעת הבאתו למליאת הכנסת לצורך העברתו בקריאה ראשונה, שניה ושלישית. כל הפרטים - במהדורת מעירייב שלפניכם.

יחסן או מתמיד?

השאלה הזו מעסיקה הרבה אדמו"רים שצאצאיהם הגיעו לפרק "האיש מקדש" או "האשה נקנית". את מי לקדש או למי להיקנות? לבן אדמו"רים מיוחס? בעיקרון - זו הבחירה המועדפת. מי ששבר את המוסכה הזו הוא לא אחר מהאדמו"ר מדארג, שנכדתו נישאה לבחור חסידי ממשפחה מצויינת - אך אינה נמנית על שושלת אדמו"רים מפורסמת ובכלל.

החתן, נחשב ל'מתמיד' עצום בחסידות ועל כן, הסבא, האדמו"ר מדארג העניק את ברכתו לשידוך שהגיע לגמר טוב אמש בשמחת הנישואין. כל הפרטים על השידוך שמסעיר את העולם החסידי - במהדורת מעייריב שלפניכם. מזל טוב.

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3
שטויות במיץ פטל, המגינים מתפרעים שוברים והורסים רכבים שורפים פחים, בואו נגיד שלא ממש רואים בהם את העדינות של בני התורה
בני ברקי.
2
שוטרים. אספסוף של ילדי כאפות עבריינים וביריוני רחוב שמרגישים על הגובה עם מדי הקלגסים שלהם
שמשון
1
פרחחים... יש גבול לתעלולים שלכם. חילול שם שמים כזה לא ישכח.
יהודה קפלן

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