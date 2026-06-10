בעוד עשרות אלפי חילונים יעשו את דרכם לשורת אירועי זמר שיתקיימו מחר במרכז הארץ, אלפים מ'הפלג הירושלמי' וחוגי הקנאים הקיצונים צפויים לשבש את הדרכים והכבישים בשעו השיא והעומס, כמחאה על הסגרתם של 19 עצורים מעצורי סולברג לידי המשטרה הצבאית בגין עריקות והשתמטות. אחד מהמוסגרים צפוי לשאת עונש מאסר ממושך בשל פרק הזמן בו הוא מוגדר עריק.

בתוך כך, היום נגזרו 40 ימי מאסר על דוד פטרוף, תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' של הפלג הירושלמי, שנעצר ביום שישי לפני כמעט שבועיים בעת שעצר טרמפים בכביש 6. ב'פלג הירושלמי' מבטיחים כי הפגנות הזעם שהתפרסו היום על פני 4 מוקדים - הם רק הפרומו למה שצפוי לנו מחר.

כל הפרטים והתיעודים מובאים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

דרוס כל דוס, השמד כל חרד

הסיסמה הזו הלקוחה משנות הבראשית של קום המדינה, הפכה לנר לרגלי שוטרי משטרת ישראל המוצאים בהפגנות הגיוס של 'הפלג הירושלמי' וחוגי הקנאים הקיצונים, אירוע לפורקן יצרים אלימים. ב'פלג הירושלמי' נערכים לבלימת האלימות המשטרתית החמורה, בשורת תביעות אזרחיות שיכוונו ישירות כלפי השוטרים האלימים בשטח.

גורמים ב'פלג הירושלמי' מסרו ל'מעייריב' כי החוק האוסר על שימוש בבואש, רק החריף את המצב והוציא מהשוטרים פרץ של אלימות קשה המגיעה לידי ביטוי במכות רצח תוך שימוש באלות (מגייקעס בלע"ס) כלפי מפגינים, לצד השלכת רימוני הלם בכינון ישיר לעבר מפגינים חרדים. כל הפרטים על שלבי התכנית של 'הפלג הירושלמי' - במהדורת מעייריב שלפניכם.

נאום היסטורי ונוסטלגי

בתום מהומה קשה במליאת הכנסת, חוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה טרומית ברוב של 56 תומכים מול 46 מתנגדים. בין המתנגדים היו גם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד וחבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית. מטרת החוק היא לעגן בחוק הישראלי את מעמדם של לומדי התורה שנכון להיות נחשבים במדינת ישראל למשוללי זכויות אפילו ביחס למחבלים שביצעו פיגועים ורצחו יהודים.

אנחנו בוחרים הערב להתמקד בעקר בנאומו של יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שלרגעים הזכיר למבוגרים שבינינו את נאומיו המפורסמים של היושב ראש המנוח והראשון של דגל התורה יצחק רביץ ז"ל, שגם הוזכר בנאום. גפני פרש בפני חברי הכנסת את ההיסטוריה של לימוד התורה בעם ישראל, והסביר מדוע יש לעגן את הערך הזה בחוק יסוד.

כל הפרטים והציטוטים מנאום גפני, ותגובת הפוליטיקאים במשכן הכנסת - במהדורת מעייריב שלפניכם.

החטא ועונשו

ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית, בחר להצטרף, יחד עם ח"כ דן אילוז מהליכוד, למלגות האופוזיציה שהתנגדו לחוק יסוד לימוד תורה של המפלגות החרדיות. החוק, אושר בסופו של דבר במסגרת דיל שנחתם ברגע האחרון בין המפלגות החרדיות לממפלגות הערביות - שנמנעו מההצבעה ותרמו לאישור החוק בקריאה טרומית.

יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל במוטריץ' בחר להעניש את הח"כ הסורר, והודיע במהירות על הדחתו של סולומון מתפקידיו בכל ועדות הכנסת. סולומון הגיב לעונש וטען כי אינו מתחרט, ומקורביו מעדכים כי הוא צפוי להתנגד לחוק גם בעת הבאתו למליאת הכנסת לצורך העברתו בקריאה ראשונה, שניה ושלישית. כל הפרטים - במהדורת מעירייב שלפניכם.

יחסן או מתמיד?

השאלה הזו מעסיקה הרבה אדמו"רים שצאצאיהם הגיעו לפרק "האיש מקדש" או "האשה נקנית". את מי לקדש או למי להיקנות? לבן אדמו"רים מיוחס? בעיקרון - זו הבחירה המועדפת. מי ששבר את המוסכה הזו הוא לא אחר מהאדמו"ר מדארג, שנכדתו נישאה לבחור חסידי ממשפחה מצויינת - אך אינה נמנית על שושלת אדמו"רים מפורסמת ובכלל.

החתן, נחשב ל'מתמיד' עצום בחסידות ועל כן, הסבא, האדמו"ר מדארג העניק את ברכתו לשידוך שהגיע לגמר טוב אמש בשמחת הנישואין. כל הפרטים על השידוך שמסעיר את העולם החסידי - במהדורת מעייריב שלפניכם. מזל טוב.