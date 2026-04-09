עם צאת החג, ערך האדמו"ר מדארג את טיש נעילת החג בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | בכל התקופה האחרונה, בשל המצב הביטחוני העתיק האדמו"ר את הטישים אל היכל בית המדרש, הנחשב למוגן ובטוח יותר מהמבנה הארעי המשמש בדרך כלל לעריכת הטישים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש ועורר את קהל החסידים להמשיך ולהתחזק בתפילה לישועת הכלל ולבטוח תמיד בבורא עולם (חסידים)
מאות חסידי דארג התכנסו אמש לשמוע קריאת המגילה מפי האדמו"ר | האדמו"ר עמד מרכז הבמה המוגבהת בהיכל ביהמ"ד הגדול, כלצידו עומד בנו הגדול, הרה"צ רבי אשר רוזנפלד | בסיום הקריאה פצחו החסידים בניגוני שמחה לרגל החג, ועברו לאמירת 'גוט פורים' (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול במרכז חסידות דארג בבני ברק, ערך אמש האדמו"ר את השולחן הטהור לרגל ט"ו בשבט | על שולחן מלכים הונחו מגשי פירות מפוארים שעוצבו בטוב טעם, עם דגש מיוחד על פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ומשבעת המינים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש בענייני היום וחילק פירות לברכה למאות החסידים שעברו בסך להתברך לרגל ראש השנה לאילנות (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו החתן, פקד האדמו"ר מזוועהיל את בתיהם של גדולי ישראל ברחבי הארץ להזמינם לקחת חבל בשמחתו ולבקש ברכתם בעת נעלה זו | במהלך הביקורים במעונות הקודש התקבל האדמו"ר בכבוד רב, כשגדולי הדור מאחלים ברכות לרוב לקראת השמחה הגדולה בחסידות שתיערך השבוע (חסידים)
כמנהגו מדי שנה, נפש האדמו"ר מדארג לימי מנוחה קצרים באתרא קדישא מירון | במוצאי שב"ק לאחר ששהה בקרב בני משפחתו קיבלו החסידים את הבשורה שניתן להיכנס למלווה מלכה, ובהתארגנות מהירה יצאו חמישה טנדרים ממרכז החסידות בבני ברק למירון | צפו בתיעוד (חסידים)
כנהוג בהמוני חצרות הקודש, גם בחצר הקודש דארג התקיים במוצאי 'זאת חנוכה' מעמד שריפת הפתילות המסורתי, בו העלו באש את שיירי השמנים והפתילות מחנוכיית האדמו"ר שדלקו לאורך ימי החג | אולם, שלא כמו בחצרות רבות בהן נערכת מדורת ענק עבור כלל החסידים, בדארג שמרו על אופי ייחודי ומצומצם יותר | המעמד הוקדש אך ורק לפתילותיו האישיות של האדמו"ר, שנשרפו ביראת קודש מול קהל החסידים | בשיאו של המעמד המרומם, פצח הרבי בריקוד נלהב וסוחף שהלהיב את לבבות הקהל וחתם את ימי האורה (חסידים)
עטור בהוד והדר נכנס הרבי מדארג אל היכל בית מדרשו עם שקיעתה של חמה בליל ראשון של חנוכה, והעלה שלהבת האש במנורת הכסף המוהדרת שהוצבה אחר כבוד בפתח חדרו, תוך שהמוני החסידים חוזים בנועם זיו עבודתו | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים | צפו בתיעוד (חסידים)
בקרב בני המשפחה במסיבת לחיים מצומצמת נחוגה קשרי השידוכין בין החתן, נכד האדמו"ר מדארג, בן לבנו הרה"ג ר' אשר רוזנפלד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בעיה"ק ירושלים (חסידים)
חסידי דארג זכו לחוות מסע מרומם בראשות האדמו"ר, לציון אבי השושלת הטמון בהונגריה | במהלך המסע זכו לימי עונג רוחני, ובשיאו, מעמד הכנסת ספר תורה חדש, בליווי פרשים, שהוכנס לבית הכנסת אורחים המקומי | צפו בתיעוד ענק, מהתפילות, הטישים ועוד (חסידים)
במרכז החסידות בעיר התורה והחסידות בני ברק, ערך האדמו"ר מדארג את ימי חג הסוכות ושמחת תורה ברוב פאר והדר | המעמדים המרוממים בחצר הקודש, שכללו את הטישים ואת עבודת הנענועים, הגיעו לשיאם בצאת החג, עת ערך האדמו"ר את מעמד הקפות שניות ביד רמה ומתוך להבת אש קודש | הרבי רקד בדבקות ובהתלהבות עצומה כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים הנרגש למחולות של שמחה של מצווה (חסידים)
צפו בתיעוד משמחת בית השואבה בחצה"ק דארג, כשהחסידים מפזזים על תלת בהיכל הסוכה הגדולה שנבנתה בסמוך לביהמ"ד הגדול בבני ברק | במהלך הטיש עברו כל החסידים הנקראים יצחק, לפני האדמו"ר להתברך בברכת לחיים (חסידים)
לראשונה בחצה"ק דארג נערך מעמד 'תשליך' בהיכל הטישים של החסידות, ולא ע"י נחלי מים, או מחוץ לביהמ"ד | על השולחן נפרס מפה לבנה ענקית, ועליה הונח בזהירות גיגית עם דגי נוי, והאדמו"ר והחסידים השליכו עוונותיהם אל תוך הגיגית הלבנה תוך כדי אמירת הפיוטים הנהוגים לומר לעת זו (חסידים)
במרכז החסידות בבני ברק, בהיכל הטישים הגדול, ערך האדמו"ר מדארג את השולחן הטהור לרגל נעילת חג ראש השנה | החסידים הרבים, שהסתופפו בצל הרבי, זכו לשמוע אמרות הקודש של הרבי, ששיגר דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים | הרבי קרא לחסידיו להמשיך בעבודת ה' ביתר שאת, ולהתכונן לימים הנוראים הבאים, ימי הרחמים והרצון, ובראשם יום הכיפורים (חסידים)
מאות חסידי דאראג נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי אברהם רוזנפלד | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים | במהלך השמחה זימרו החסידים ניגוני הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (חסידים)
בחצות הלילה יצא האדמו"ר מדארג מחדרו בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק, וצעד אל עבר מקומו עטוף בטלית, כשאימת ימי הדין נסוכה על פניו, ובקול אדיר וחזק עבר לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות, כשכלל מאות החסידים מצטרפים לתפילה הנרגשת מול ארון הקודש (חסידים)
היסטוריה בחסידות דארג השמרנית, בשקט ובהצנע לכת פותחת פרק חדש בהתפתחותה עם הקמת פרויקט מגורים בעמנואל, אשר יכלול מוסדות חינוך ושירותים קהילתיים, במענה למצוקת הדיור בחסידות | החסידות המונה מאות משפחות, וחלקם הגדול עדיין בלי קורת גג משלהם, יוצאים בפתרון של ממש לטווח הקרוב, והעיקר 'קהילה שתמשיך להתנהל כמו בבית' | כל הפרטים (חסידים)
במרכז החסידות בפאתי העיר בני ברק, ערך האדמו"ר מדארג את השולחן הטהור לכבוד נעילת החג, בשילוב מעמד 'קביעת עיתים לתורה' לימי החול הבאים לקראתנו לשלום | מקום הרבי קושט בציצים ופרחים נאים כיאה ליום גדול זה | במהלך הטיש עורר הרבי את הקהל ללמוד תורה מתוך אהבה ורצון | צפו בתיעוד מרגעי ההתעלות בצילו של הרבי בשעה נעלה זו (חסידים)