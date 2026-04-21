האיש המכונה בתקשורת "איש המבצעים של גור", אלעזר ויגדורוביץ', החשוד בהונאה של מיליונים - נעצר הערב בנתב"ג לאחר שהוסגר מארה"ב | בניסיון ההסגרה הקודם, דווח כי הוא ביים אירוע רפואי, וברח במהלך נחיתת חירום באירלנד | מחר הוא יובא לדיון הארכת מעצר (משטרה)
המשטרה וצה"ל עדכנו כי החשוד בניסיון דריסה מוקדם יותר היום סמוך למחסום המנהרות הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון | הרקע לאירוע נבדק | החשוד נמלט מהזירה לאחר שפגע בניידת משטרה, והתבצע מרדף לאיתורו (ביטחון)
בכירים בפרקליטות המדינה נפגשו בארצות הברית עם בכירים במשרד המשפטים האמריקני | הפגישה לכשעצמה אינה חריגה ומדי שנה נפגשים צוותים מישראל ואמריקנים בכדי לדון על בקשות הסגרה שונות בין הצדדים, אולם התוכן בו עסקו היה יוצא דופן (משפט)
כתב אישום הוגש נגדו בארץ לפני כמעט 5 שנים. בכל זאת אליעזר רומפלר הצליח להימלט לחוץ לארץ ולחמוק ממאסר. לאחרונה הוא נעצר באל סלבדור, במסגרת ניסיון בריחה מגואטמלה הסמוכה - והשופט החליט להסגירו לישראל (בארץ)
כמעט שנתיים וחצי אחרי היעלמות הנער החרדי מוישי קליינרמן, הפרשייה המסתורית מקבלת תפנית חדה עם הסגרתו של חשוד עיקרי בקשר למעורבות מאנגליה | לפי הדיווח - חוקר המשטרה הטיח בחשוד כי נמצאו ממצאי די. אן. אי. שמשויכות לכאורה לנער ברכבו של החשוד | החשוד מכחיש כל קשר לעניין (חרדים)