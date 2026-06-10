ח"כ משה סולומון

משה סולומון הוא חבר כנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, המשמש בכנסת ישראל ופועל במסגרת הקואליציה הממשלתית. כחבר כנסת, הוא עוסק במגוון נושאים פוליטיים וחברתיים, ומייצג את עמדות מפלגתו בדיונים הפרלמנטריים ובוועדות הכנסת השונות.

פעילותו הפרלמנטרית של סולומון כוללת השתתפות בדיונים בכנסת, הצבעות על הצעות חוק, והשתתפות בוועדות שונות. כחבר במפלגת הציונות הדתית, הוא תומך בעמדות המפלגה בנושאים ביטחוניים, חברתיים ודתיים, ופועל לקידום האג'נדה הפוליטית של המפלגה במסגרת הכנסת.

במסגרת תפקידו, סולומון עוסק בנושאים שונים הנוגעים לחברה הישראלית, כולל סוגיות של ביטחון, חינוך, דת ומדינה, והתיישבות. הוא משתתף בדיונים ציבוריים ומביע עמדות בנושאים אקטואליים המעסיקים את הציבור הישראלי ואת מערכת הממשל.

כחלק ממפלגת הציונות הדתית, סולומון פועל במסגרת הקואליציה הממשלתית הנוכחית ותומך במדיניות הממשלה. פעילותו כוללת גם קשר עם בוחרים ומצביעים, השתתפות באירועים ציבוריים, וייצוג עמדות המפלגה בפורומים שונים.