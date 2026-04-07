הרב משה שטרנבוך שליט"א הוא ראב"ד (ראש אב בית דין) העדה החרדית בירושלים וראש ישיבת עטרת שלמה בבית שמש. הגר"מ שטרנבוך נולד בלונדון, והוא נכדו של הגאון רבי אברהם יצחק בלוך זצ"ל, ראש ישיבת טלז. הוא מתגורר בשכונת הר נוף בירושלים, ומנהל את כולל תשובות והנהגות. הפוסק נחשב לאחד ממנהיגי הציבור החרדי הקנאי בירושלים, ומשמש כסמכות הלכתית עליונה בעדה החרדית.

בתקופה האחרונה עומד הגר"מ שטרנבוך בחזית המאבק נגד חוק הגיוס, כאשר הוא מוביל את עמדת העדה החרדית בנושא. במהלך השנה האחרונה נערכו מספר כינוסים חירום בלשכת הבד"ץ, בהם הכריע הפוסק בהחלטות דרמטיות, כולל קריאה למסירות נפש נגד הגיוס והוצאת פסקי דין נחרצים. הגר"מ התבטא בחריפות נגד גזירת הגיוס, וקרא לבחורי הישיבות שלא להתייצב לצו הגיוס, תוך שהוא מדגיש שמדובר באיסור הלכתי ממשי ולא רק בעמדה אידיאולוגית.

הפוסק ידוע בסדר יומו המאומץ למרות גילו המתקדם. הוא מקבל קהל רב במעונו בהר נוף, עונה לשאלות הלכתיות מורכבות, ומוסר שיעורים קבועים לתלמידי הכולל והישיבה. במהלך השנה מתועדים ביקורים תכופים של אדמורי"ם, ראשי ישיבות ורבנים במעונו, המבקשים את עצתו וברכתו. הגר"מ שטרנבוך ידוע גם בקפדנותו על הלכות פסח, כאשר הוא עוסק באופן אישי בכל שלבי הכנת המצות - מקצירת החיטים, דרך הטחינה, ועד לאפייה עצמה.

ספריו "תשובות והנהגות" הפכו לאחד ממקורות ההלכה המרכזיים בעולם החרדי, והם מצוטטים רבות בפסיקה ההלכתית. הספרים עוסקים במגוון רחב של נושאים הלכתיים, מהלכות יומיומיות ועד לסוגיות מורכבות בהלכה. הגר"מ ממשיך לכתוב ולהוציא לאור כרכים נוספים בסדרה, כאשר כל כרך זוכה לתפוצה רחבה בקרב לומדי התורה והפוסקים.

בתחום החינוך, הגר"מ שטרנבוך עומד בראש רשת מוסדות חינוך רחבה, כולל ישיבת עטרת שלמה בבית שמש וכוללי תשובות והנהגות במספר ערים. הוא מקפיד לבקר בישיבה באופן קבוע, לשהות עם התלמידים בשבתות ובחגים, ולמסור להם שיעורים ודברי חיזוק. תלמידי הישיבה מתארים את הקשר האישי שהוא מקיים עם כל אחד מהם, ואת המסירות שהוא מגלה לקידומם הרוחני.

העדה החרדית, שבראשה עומד הגר"מ שטרנבוך כראב"ד, היא ארגון חרדי ירושלמי המייצג את הציבור החרדי הקנאי. הבד"ץ של העדה החרדית מפקח על כשרות, שחיטה, גיטין וחליצה, ומהווה סמכות הלכתית עליונה עבור חסידויות רבות ומוסדות חינוך. תחת הנהגתו של הגר"מ שטרנבוך, העדה החרדית ממשיכה לשמור על קו קנאי ועקרוני בכל הנוגע לשמירת המסורת והמאבק נגד התבוללות רוחנית.

במהלך השנה האחרונה תועדו מעמדים רבים במעונו של הפוסק, כולל חלוקת קמחא דפסחא לאברכים, הדלקת נרות חנוכה, קבלת פני אדמורי"ם וראשי ישיבות, וברכות לציבור הרחב. הגר"מ שטרנבוך ידוע בחמימותו ובמאור פניו כלפי כל פונה, תוך שהוא משלב ענווה רבה עם נחישות בעמדותיו ההלכתיות. תיעודים רבים מראים אותו פורץ בבכי בעת תפילה או בעת דיון בצרות הדור, מה שמעיד על רגישותו העמוקה למצבו של עם ישראל.