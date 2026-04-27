שכונת הר נוף הירושלמית, המורגלת במראה הוד, עטתה השבת מעטפת מיוחדת של קדושה. בין סמטאותיה השקטות של השכונה, במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, נערכה שבת שכולה כמיהה ודבקות בבורא יתברך שמו. צפו בתיעודים מרהיבים מרגעי הדלקת הנרות ועד לניגון מלא הכיסופין שהרעיד את הלבבות בשעת רעווא דרעווין.

בערב שב"ק נצפה הפוסק ברגעי ההכנה להדלקת הנרות אחוז שרעפי קודש. מיד לאחר מכן, פתח באמירת 'שיר השירים' ברוב רגש, כשקולו נשנק בדבקות, מעורר את הקהל לכיסופים עזים בין רעיה לדודה.

בצאת השבת בעידן רעווא דרעווין בחדר הגדול במעון קודשו, בין הערביים, נצפה הפוסק כשהוא שקוע בעולמות עליונים, פניו להבות אש, והוא מנגן בדבקות עצומה את הניגון המיוחס להרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א – ה"דודלה" המפורסם ("איפה אמצאך").

רעד של קדושה עבר בין אלו שזכו להסתופף בצל קודשו עת זמזם הרב את המילים: "מעלה דו, מטה דו, מזרח דו, מערב דו...". הפוסק, שכל רגע מחייו מוקדש לעומקה של הלכה, נראה היה כמי שמתמזג עם הידיעה המוחלטת של "לית אתר פנוי מיניה", כשהוא מכוון בכל ליבו לנוכחות ה' בכל רוחות השמיים.

עם צאת השבת, לאחר תפילת ערבית, פתח הרב בעבודת ספירת העומר ברוב רגש, ובהמשך אמר את הקדיש ויצא לחצר ביתו נאווה קודש למעמד 'קידוש לבנה' ברוב עם הדרת מלך.