"עשית מעל ומעבר": חבר המועצת מגבה את הנציגים החרדים

הגר"ש בצלאל בשמחה ( צילום: באדיבות )

במהלך שמחת שבע ברכות לבתו של יוסף חיים כלף, מקורבו של יו"ר ש"ס, נשא חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי שמואל בצלאל, דברי גיבוי חריפים ליו"ר ש"ס אריה דרעי. המעמד, שהתקיים אמש (רביעי), הגיע על רקע הביקורת הציבורית המופנית כלפי הנציגות החרדית בכנסת בעקבות אישור חוק יסוד לימוד התורה והמשבר סביב גזירות הגיוס.

"הרב אריה מוסר את נפשו למען הציבור", הכריז הגר"ש בצלאל בפני המשתתפים. "יש טענות - למה הוא עושה ככה? יעשה ככה. אני באתי לכאן לכבודו, לחזק אותו, להגיד לו יישר כוחך, ולהכיר לו טובה. שימשיך בשאגת אריה בעזרת השם, להוביל את עולם התורה, שהולך ומתרבה". "חוק יסוד לימוד תורה כמו חוק על ברית מילה" בהמשך האירוע נשא יו"ר ש"ס נאום ממושך, שבו התייחס לאישור חוק יסוד לימוד התורה במליאת הכנסת ולמתקפות על לומדי התורה. "חוק יסוד לימוד התורה שהעברנו אתמול אומר שלומד תורה תורם תרומה משמעותית לעם ישראל", הבהיר דרעי. "זה לא דבר פשוט? זה לא דבר מובן? לא חלמנו בכלל שנצטרך לחוקק את זה, זה כמו לחוקק חוק על ברית מילה". ה'הפתעות' מאחורי הקלעים: לאן יזרמו היום אלפי מפגיני 'הפלג'? 'רמז' חריג ברכבות! חיים רוזנבוים | 10:10 מחאות רחבות: מספר פצועים מדריסה ומרימונים דוד קליין | 18:49 יו"ר ש"ס המשיך בחריפות: "מה כל קיומנו בארץ הזאת אם לא בזכות התורה? מה החזיק את עם ישראל? כל ילד מבין את זה". דבריו הגיעו יום לאחר שהחוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 56 חברי כנסת בעד מול 43 נגד, תוך דרמה במליאה כשחלק מחברי הקואליציה הצביעו נגד. "לומדי תורה עריקים? עפרא לפומייהו" דרעי הגיב בחריפות לביקורת שספג לאחר שביקר את בני הישיבות העצורים בכלא הצבאי. "היו כאלה שתקפו אותי: איך העזת ללכת לבקר את 'העריקים'? השם ירחם! עפרא לפומייהו", אמר בכאב. "לומדי תורה, שמוסרים את נפשם על לימוד התורה, אלה 'עריקים'? הם משרתים את עם ישראל". יו"ר ש"ס הדף את הטענות כאילו עשיית ש"ס למען לומדי התורה נובעת מניתוק מהציבור: "אנחנו לא צריכים הוכחות מה זה חיילים. כמה אנחנו מתפללים עליהם. אין אצלנו הספרדים מישהו שאין לו במשפחה שלו חייל. התנועה שלנו, ש"ס, היא מספר 3 או 4, אם אני לא טועה, במעטפות הכפולות - רוב שם זה חיילים".

אריה דרעי בביקור

דרעי הוסיף על ביקורו בכלא: "כשראיתי את הצוות של החיילים שם, אני לא צריך לנחש מה הם מצביעים. כולם יראי שמיים, כולם ספרדים, אוהבי תורה, מכבדי התורה. רואים עליהם".

מתקפה נגד היועמ"שית ונציגים חובשי כיפות

בדבריו מתח דרעי ביקורת חריפה על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וכינה אותה "מרשעת", וכן על שופטי בג"ץ "עליונים קוראים להם".

בהמשך יצא יו"ר ש"ס נגד דמויות דתיות התומכות בסנקציות: "על החילונים שהצביעו נגד אני לא מתפלא, הם יודעים מה זה תורה? לא יודעים. אני מתפלא על אלה שיש להם כיפה על הראש, שהם המובילים של הסנקציות והרדיפה לעולם התורה, ה' ירחם. אי אפשר להבין את זה. אין לזה שום הסבר".

"המעצרים קטרוג גדול כשאיראן מקיפה אותנו"

דרעי הסביר כי מלבד עצם התועלת שיש בחוק היסוד, העברת החוק במליאה נועדה לשמש גם מחאה ציבורית כנגד שנאת עמי הארצות לתורת ישראל. "לכן אתמול היינו חייבים לעשות את המחאה הזאת. העברנו את חוק יסוד לימוד התורה, ובעזרת השם נעביר אותו גם בקריאה הראשונה, גם בשנייה וגם בשלישית", אמר, והוסיף כי הוא מקווה "שנזכה גם לעצור את כל הסחף הזה של המעצרים הללו של בני התורה".

בסיום דבריו הזהיר יו"ר ש"ס מפני השלכות המעצרים בזמן המלחמה: "המעצרים של לומדי התורה הם קטרוג גדול על עם ישראל. כשאנחנו מוקפים באויבים, כשהאיראנים וחיזבאללה כל היום חושבים איך לכלות את עם ישראל. שנזכה לעצור את כל הסחף הזה. אנחנו צריכים זכויות, כמה ניסים אנחנו רואים, ולצערנו הרב אנחנו רואים כאלה שלא מעריכים את ערך לימוד התורה, ורודפים אותם".