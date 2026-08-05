דרישה מהעיריות: "עצרו את מופעי בין הזמנים" | גם ההקצאות לישיבות עלו לדיון

הטיול של הבחורים החסידיים בביתר עילית ( צילום: מאיר אדרי )

שנתיים לאחר פסיקת בג"ץ שהורתה על הפסקת תקצוב הישיבות, המאבק הכלכלי נגד לומדי התורה מקבל תאוצה ועובר לזירה המוניציפלית. ארגון "ישראל חופשית" פנה באמצעות עורכת הדין יעל ויזל ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, ובמקביל ליועצים המשפטיים בעיריות ירושלים, אשדוד וערד, בדרישה חריפה לעצור באופן מיידי כל תמיכה כספית, הקצאת מקרקעין ומימון אירועים ללומדי תורה.

הצעד מגיע כהמשך ישיר לשורת הליכים משפטיים שהובילו (יחד עם גופים נוספים) בשנים האחרונות להפסקת סבסוד מעונות היום למשפחות האברכים, ביטול תקציבי הרווחה לישיבות נושרים, ביטול הזכאות להטבות במס לפי סעיף 46 לתרומות לישיבות, ושלילת הזכאות להשתתפות בתוכניות דיור מסובסדות. כעת מנסים גורמי השמאל לחסום את הצינור העירוני. הטיעון המשפטי: "נתיב עוקף" לפסיקת בג"ץ בפנייתה של עו"ד ויזל מודגשת קביעת בג"ץ, לפיה אסור למדינה או לזרועותיה להעניק הטבות כלכליות ישירות או עקיפות הקשורות להימנעות מגיוס. "ככלל, אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס, למשל כאלה המוענקות לתלמיד ישיבה בתור שכזה, כאשר הימצאותו בישיבה משמעה השתמטות מחובת הגיוס", צוטטה הפסיקה. הגר"א נבנצל 'נתפס על חם' - כך הגיב ראש ישיבת מאור התלמוד | מעייריב איצלה כץ | 03.08.26 6 לטענת הארגון העברת כספים דרך תקציבים עירוניים, מתן מבני ציבור וסבסוד אירועים מגזריים מהווים למעשה מנגנון עוקף להחלטת בית המשפט העליון. הם דורשים להחיל את עקרונות הפסיקה גם על הרשויות המקומיות. הנתונים שנחשפו: עשרות מיליוני שקלים בתמיכות בדיקה שביצע ארגון "ישראל חופשית" לגבי 20 העמותות הגדולות ביותר המפעילות מוסדות תורניים ברשויות המקומיות חושפת תמונה מפתיעה: סך התמיכות שקיבלו גופים אלו בשנת 2024 עמד על כ-56 מיליון שקלים. בין הסכומים הבולטים: עיריית ירושלים העניקה כ-1.67 מיליון שקלים לעמותת "ישיבת יקירי ירושלים", וכ-387,000 שקלים לישיבת "עטרת שלמה" על שם הרב אויערבאך. עיריית אשדוד העבירה תמיכה של כ-8 מיליון שקלים לעמותת "מרכז לחינוך תורני לב שמחה דחסידי גור אשדוד". עיריית ערד העבירה תמיכה בסך כ-5.8 מיליון שקלים לעמותת "מוסדות התורה והחינוך גור ערד".

הראשל"צ הגר"י יוסף במעמד פתיחת 'ישיבת בין הזמנים' בשיכון ו' בב"ב ( צילום: איתי קצב )

הסערה סביב אירועי 'בין הזמנים'

חזית נוספת במתקפה נוגעת למימון פעילויות תרבות ופנאי המיועדות לבחורי ישיבות במהלך חופשות 'בין הזמנים'. לאחרונה השתתפו כ-1,000 בחורי ישיבה ביום כיף בחוף ביאנקיני בים המלח, בעלות של חצי מיליון שקלים שאושרה בפטור ממכרז על ידי האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים.

האירוע אורגן על ידי עמותת "בהיכלו" המזוהה עם ש"ס, ופורסם כיוזמה של ח"כ יונתן מישרקי. במהלך השנה החולפת התקיימו שני אירועים נוספים בהובלת מישרקי בעלות כוללת של כמיליון שקלים בפסח ובסוכות. בשבוע הקרוב מתוכנן אירוע שירת המונים נוסף של עמותת "בהיכלו" בבנייני האומה בעלות של 500 אלף שקלים מתקציב עיריית ירושלים, לצד כ-600 אלף שקלים שהוקצו לפעילויות אתגר ושיט בכינרת.

סגן ראש עיריית ירושלים, יוסי חביליו, פנה ליועץ המשפטי של העירייה עו"ד חיים נגרסי בדרישה להקפיא את מימון הפעילויות לבחורי הישיבות, אך האירועים לא בוטלו. העירייה מסרה בתגובה כי "כל הפעילויות שמקיימת העירייה פתוחות לפני כל מי שחפץ להשתתף בהן בלי קשר למעמדו האישי".

הקצאות הקרקע: הצינור המרכזי

מעבר לתקציבי התרבות והתמיכות הישירות, מוקד משמעותי במאבק המשפטי נוגע להקצאת נכסים עירוניים - מגרשים ומבני ציבור - ללא תמורה או בדמי חכירה סמליים. על פי נוהל משרד הפנים, העירייה מפרסמת הודעה על כוונה להקצות נכס לצרכי דת או חינוך, עמותות מגישות בקשות ומציגות עמידה בקריטריונים, וועדה מקצועית ממליצה לאישור סופי.

הקצאת מבנה מעניקה חיסכון נדל"ני של מיליוני שקלים בודדים לכל מוסד, ופוטרת אותו מתשלום שכירות חודשית גבוהה. כעת דורשים העותרים לראות בהקצאת מקרקעין ובמתן הנחות בארנונה הטבה כלכלית אסורה לפי פסיקת בג"ץ, ולהפסיק העברת נכסים עירוניים למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס.

בחורי ישיבות רוכבים על גמל, אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

התגובות: "הגיע זמן שוויון"

אורי קידר, מנכ"ל "ישראל חופשית", מסר: "המימון להשתמטות ולמשתמטים ייעצר. במשך שנים רבות נבנו מנגנונים שאנו בולמים בימים אלו, צינור כסף אחר צינור כסף. גם הרשויות המקומיות, חרדיות ואחרות, לא ימשיכו לסבסד את מי שבחרו להותיר את אחיהם ואחיותיהם לבד מתחת לאלונקה. הגיע זמן שוויון".

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "עיריית ירושלים מאמינה בערך השוויון בנטל, תופסת אותו כערך עליון ורואה את חיילי צה"ל ומשרתי המילואים הירושלמים, כטובי בניה של העיר. העירייה מקיימת אירועים רבים בכל העיר המיועדים לכל תושביה. כפוף להנחיית היועמ"ש, כל הפעילויות שמקיימת העירייה פתוחות לפני כל מי שחפץ להשתתף בהן בלי קשר למעמדו האישי".

גורמים בסיעות החרדיות ציינו כי מדובר בסל שירותים מוניציפלי בסיסי המגיע לכל תושב משלם ארנונה, וכי ניסיון התערבות באירועי תרבות וחינוך עירוניים מהווה פגיעה בזכויות התושבים החרדים.