הקמפיין של המפלגה ( צילום: הציבור החרדי )

שבועיים לאחר השקת הקמפיין הצהוב שהציף את הריכוזים החרדיים, מוטי לייטנר מעלה הילוך בדרך לשיבוצו במפלגות החילוניות. "מכתב התראה חריף" נשלח היום (שלישי) לראשי המפלגות החרדיות - אריה דרעי, משה גפני ויצחק גולדקנופף. המסר ברור: אם הדרישה לשילוב נציג של "הציבור החרדי" לא תיענה עד יום שישי הקרוב, תתכנס בתחילת השבוע הבא אסיפה של נציגי הציבור המודרני ורבניו.

"עת צרה היא ליעקב - והאיום על עתידו של הציבור החרדי בארץ ישראל מחייב התעשתות", נכתב בפתח המכתב. לייטנר, משנה לראש עיריית בית שמש ויו"ר הסיעה המוניציפלית 'דרך', טוען כי פנה למפלגות החרדיות "פעם אחר פעם בניסיון לקיים הידברות אמיתית", אך נתקל בהתעלמות ו"זלזול והכפשות חסרות בסיס". "עשרות אלפים אינם מקבלים מענה" במכתב, שנשלח בשם "סיעת הציבור החרדי", טוען לייטנר את ההצדקה בשמה הוא מבקשת מקום בכנסת: "עשרות אלפי חרדים חשים כי אינם מקבלים מענה לצורכיהם ואינם זוכים לייצוג הולם. רבים מהם אף מצהירים כי לא יצביעו בבחירות הקרובות, או שיבחרו במפלגות שאינן חרדיות". הגר"א נבנצל 'נתפס על חם' - כך הגיב ראש ישיבת מאור התלמוד | מעייריב איצלה כץ | 03.08.26 6 מובל באזיקים: מזכה הרבים נעצר בשדה התעופה בבלי | 03.08.26 הדרישות המרכזיות שמעלה לייטנר: יצירת וקידום מסלולים צבאיים לציבור החרדי, לצד הגנה על בני ישיבות שתורתם אומנותם. במקביל, הוא דורש פיתוח של מוסדות החינוך הממלכתיים - חרדים, לצורך "הקניית כלים בסיסיים עבור עתיד ילדינו, תעסוקה איכותית, הכשרה מקצועית ועתיד כלכלי יציב - לכתחילה, ולא בדיעבד".

המכתב

אסיפה מכרעת בתחילת השבוע

לייטנר מבהיר כי אם דרישתו לא תיענה עד יום שישי הקרוב, "נתכנס יחד עם עשרות נציגי הקהילות, הרבנים והנהגת הסיעה להתייעצות אצל גדולי התורה שליט"א, ונקבל החלטות באשר להמשך דרכנו". המכתב נחתם בנוסח: "בכאב, אך גם באחריות, מוטי לייטנר בשם סיעת 'הציבור החרדי', נציגי הקהילות והרבנים".

מפלגת מדף כאופציה או תדרוך שקרי?

בשעות האחרונות מתדרכים אנשיו של לייטנר את העיתונות כי נרכשה מפלגת מדף שנועדה כביכול ליצור אופציה של ריצה עצמאית. אנו ב'בבלי' יודעים לספר כי מדובר במפלגה בשם 'למען אחי מפלגת כלל ישראל' שאנשיו של לייטנר, ובהם יונה קאופמן מרשימתו בבית שמש, רשמו אצל רשם המפלגות כבר בתחילת חודש סיוון.

המפלגה נועדה ליצירת מראה של ריצה עצמאית עד לימי הגשת הרשימות, בהם כאמור הם מקווים לקבל שיבוץ באחת המפלגות החילוניות. כמו כן, המהלך נועד לשמור על המנגנון והמערכת, כך שלא יהיה רק נציג שנמצא באיזו רשימה אלא שיהיו מוסדות מפלגה ומערכת ארגונית מלאה.

יצויין כי המפלגות החרדיות עד עתה מתנגדות בתוקף לדרישה זו. כידוע, הנציגות החרדית נקבעת אך ורק על פי הכרעת גדולי הדור ולא באמצעות מסעות יחסי ציבור של גורמים הפועלים מטעם עצמם.