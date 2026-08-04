נכד האדמו"ר מבוהוש בהפגנת הקיצוניים - צילום: באדיבות המצלם נכד האדמו"ר מבוהוש בהפגנת הקיצוניים | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:13

ביום שלישי, כ"א באב, התקיימה הפגנה ברחוב הקישון בבני ברק מול משרדי מרכז התעסוקה החרדי "נתיבים". עשרות מפגינים הגיעו למקום בשעות הצהריים, למרות החום הכבד, והביעו את מחאתם על פעילות המרכז.

המפגינים טענו כי מרכז התעסוקה, המציע שירותי הכוונה והשמה לציבור החרדי, משמש למעשה כאמצעי לגיוס בני ישיבות לצבא. לטענתם, במהלך השנה האחרונה גויסו באמצעות המרכז למעלה מ-2,500 צעירים חרדים. בין המשתתפים במחאה נראה הרב פייביש מייזליש, חתנו של האדמו"ר מבוהוש שליט"א, שהחזיק ברמקול והוביל את קריאות המחאה של הקהל הנוכח.

הפגנת הקיצוניים נגד נתיבים ( צילום: באדיבות המצלם )