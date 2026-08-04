בבלי
מחאה על פעילות תעסוקתית

הפגנה נגד מרכז התעסוקה 'נתיבים'

עשרות מפגינים התכנסו ברחוב הקישון במחאה על פעילות המרכז • בין המפגינים נצפה הרב פייביש מייזליש, חתנו של האדמו"ר מבוהוש שליט"א, שהוביל את המחאה

נכד האדמו"ר מבוהוש בהפגנת הקיצוניים
נכד האדמו"ר מבוהוש בהפגנת הקיצוניים| צילום: צילום: באדיבות המצלם

ביום שלישי, כ"א באב, התקיימה הפגנה ברחוב הקישון ב מול משרדי מרכז התעסוקה החרדי "נתיבים". עשרות מפגינים הגיעו למקום בשעות הצהריים, למרות החום הכבד, והביעו את מחאתם על פעילות המרכז.

המפגינים טענו כי מרכז התעסוקה, המציע שירותי הכוונה והשמה לציבור החרדי, משמש למעשה כאמצעי לגיוס בני ישיבות לצבא. לטענתם, במהלך השנה האחרונה גויסו באמצעות המרכז למעלה מ-2,500 צעירים חרדים.

בין המשתתפים במחאה נראה הרב פייביש מייזליש, חתנו של האדמו"ר מבוהוש שליט"א, שהחזיק ברמקול והוביל את קריאות המחאה של הקהל הנוכח.

הפגנת הקיצוניים נגד נתיבים (צילום: באדיבות המצלם)
הפגנת הקיצוניים נגד נתיבים (צילום: באדיבות המצלם)
בני ברקהאדמו"ר מבוהושבבלינתיביםפייביש מייזליש

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