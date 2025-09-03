קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מוואסלוי, בן לבנו הרה"ג ר' חיים דוב הלפרין חתן האדמו"ר מבוהוש, עם הכלה נכדת האדמו"ר מבוהוש, בת לחתנו הרה"ג ר' משה נתן למברגר בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצ"ל | אל השמחה נהרו עשרות אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים הרמים (חסידים)
לשליחות מיוחדת זו לא ציפה האדמו"ר מבוהוש: היה זה בעת שביקר השבוע במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לברך ולהתברך בברכת השנים, פנה אליו הפוסק בבקשה מיוחדת: "תמסרו לשכינה הקדושה שעם ישראל כולם צדיקים, כל מי שעזב את הדרך הוא מסכן יוצא דופן" | צפו בדברים (חסידים)
בליל שישי האחרון נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי בוהוש בבני ברק, שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי משה יהודה פרידמן, חתן הגה"צ גאב"ד מאקאווא | בשמחה השתתפו רבנים ואדמו"רים מבני המשפחה |הסב, גאב"ד מאקאווא נבצר ממנו להשתתף בשמחה, ולכן ערך את השמחה במעונו בקריית אתא ביום רביעי (חסידים)
האדמו"ר מבוהוש שבת במהלך השבת האחרונה - שבת החודש, בכפר חב"ד | בערב שבת קידם את פניו הגבאי הוותיק הרב משה הורוביץ, שהעניק לאדמו"ר ספר חדש על חג הפסח מהרבי מליובאוויטש | האדמו"ר מבוהוש הודה לו על המתנה והתעניין במנהגי הרבי בליל הסדר (חסידים)