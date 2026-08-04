משרד הבריאות פרסם אזהרה חמורה בפני הציבור שלא לרכוש ושלא לצרוך את המוצר המכונה "דבש הקסם" או "דבש להרזיה", לאחר שנתגלה כי הוא מכיל חומר תרופתי מסוכן שאינו מאושר למכירה בישראל.

האזהרה מגיעה בעקבות פעילות אכיפה ופיקוח שערך המשרד, במהלכה נבדק המוצר במעבדה. הבדיקות העלו כי "דבש הקסם" מכיל את החומר הפעיל סיבוטראמין (Sibutramine) - חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל וברוב מדינות העולם עקב הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בו. בישראל אין כלל תכשירים רשומים המכילים חומר זה.

המשרד מזהיר כי צריכת מוצרים המכילים סיבוטראמין ללא השגחה רפואית מקצועית עלולה לחשוף את הצרכנים למינונים בלתי ידועים ולתופעות לוואי מסוכנות ביותר. בין תופעות הלוואי החמורות: עליית לחץ דם, דופק מואץ, חרדה ועצבנות, הפרעות שינה, התקפי לב, שבץ מוחי, הפרעות נפשיות ואף סכנה ממשית לחיים.

משרד הבריאות מציין כי בעבר כבר תועדו במדינת ישראל מקרים שבהם אושפזו אנשים בעקבות שימוש במוצרים מזויפים שהכילו חומר זה.

המשרד קורא לציבור להימנע מרכישת מוצרי בריאות, תוספי תזונה ותרופות ממקורות לא מבוקרים, כגון רשתות חברתיות, קבוצות הודעות ואתרי אינטרנט לא מוכרים. יש לרכוש מוצרים אלו אך ורק ממקומות מורשים - בתי מרקחת ורשתות פארם מוכרות.

המשרד מדגיש כי מי שמעוניין להפחית במשקלו או לצרוך תוספי תזונה, מוטב שיתייעץ עם תזונאי בעל רישיון ממשרד הבריאות, יקפיד על תזונה בריאה ויעסוק בפעילות גופנית סדירה.

הציבור מתבקש לדווח למוקד קול הבריאות (במספר *5400) במקרה שנתקל במוצר זה או בכל חשד לשיווק תרופות מזויפות, וכן על תופעות לוואי שהתרחשו בעקבות שימוש במוצרים כאלה.