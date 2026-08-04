המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר ( צילום: מסך )

במחוז שׂוּ'אנְוֵיי שבמחוז יונאן הררי בסין הוקמה מערכת תחבורה ייחודית המשלבת שלושה אמצעי תחבורה שונים: מעלית המגיעה לגובה של כ-268 מטרים, רכבל ואוטובוס. המערכת מאפשרת לתושבים המקומיים לקצר את משך הנסיעה באופן דרמטי.

על פי הדיווחים בכלי התקשורת הסיניים, הדרך שבעבר ארכה למעלה משלוש שעות, מתבצעת כיום תוך כחצי שעה בלבד. המעלית ממוקמת באזור קניון נהר ניז'ו, מהאזורים ההרריים הבולטים במחוז. היא הוקמה במסגרת פיתוח תשתיות באזור, ומשרתת במקביל גם את האוכלוסייה המקומית. הפתרון התחבורתי כולל שלושה שלבים: תחילה עולים הנוסעים במעלית, לאחר מכן ממשיכים ברכבל, ובסיום נוסעים באוטובוס עד ליעד. כך מתאפשר להגיע לבית הספר בזמן קצר משמעותית בהשוואה למסלול הקודם.

המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר - צילום: רשתות חברתיות המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23

עבור תלמידי בתי הספר באזור מדובר בשינוי משמעותי ביותר. במקום להקדיש חלק ניכר מהיום למסע רגלי מפרך בשטח הררי, הם מסוגלים כעת להגיע למוסדות החינוך ולשוב לביתם בזמן סביר.

מאחורי התמונות המרשימות מסתתר שינוי תשתיתי מהותי: אזור שבו תנאי השטח הקשים הפכו בעבר את הדרך לבית הספר למסע ממושך ומאתגר, זוכה כעת לחיבור מהיר ובטוח הרבה יותר.

הפרויקט זכה לכינוי "אוטובוס בית הספר בשמיים", והוא מדגים כיצד תשתיות תחבורה מתאימות יכולות לשנות תוך זמן קצר את שגרת החיים של תושבים באזורים הרריים ומרוחקים.

המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר - צילום: רשתות חברתיות המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

המעלית עצמה מהווה רק חלק מהתמונה הכוללת. כשהיא ניצבת על דופן הצוק ומתנשאת מאות מטרים מעל הקניון, היא הפכה גם לאתר מרשים בפני עצמו.