במהלך תחרויות הגרנד פרי לאס וגאס 2025 הציגה קבוצת LEGO קדילאק ורודה בסגנון שנות ה־50 שנבנתה מלמעלה מ־418 אלף לבני לגו ושימשה כרכב הפודיום הרשמי - מהלך שנועד לקרב בעיקר בני נוער לעולם המוטורי דרך משחק, דמיון וייצוג על המסך ועל המסלול (רכב)
פרויקט תלוסה, העיר המדברית החדשה שתוכננה על ידי משרד האדריכלים BIG והיזם מארק לור, מציג חזון לעיר חכמה שתאכלס 5 מיליון תושבים עד שנת 2050 | בעיר ישולבו מגדל עץ ייחודי עם חוות אנכיות, מרכז תחבורה מעגלי מהפכני והדגשה על מעורבות קהילתית, איזון חברתי, תחבורה ירוקה וקיימות סביבתית | על פי התוכנית, עד שנת 2030 תתאכלס תלוסה ב-50,000 תושבים, כאשר המיקום המדויק עדיין לא נקבע אך מועמדים מובילים הם נבדה, יוטה ואריזונה (בעולם)
חברת השדרוגים למכוניות טסלה מקליפורניה מפתחת לאחרונה כלי רכב ייעודיים למשטרה ולכוחות החירום, ומעוררת קולות בקהילת הרכב החשמלי הקוראים לטסלה לרכוש אותה ולהיכנס לשוק הממשלתי בעוצמה בצעד שיהפוך את המהלך לקל יותר (רכב)
יונדאי ממשיכה להאיץ את מהפכת הרכב החשמלי עם חשיפת ה-Ioniq 6 N - דגם ביצועים חדש שמציב רף גבוה במיוחד לסדאן חשמלית | הדגם, שנחשף שנתיים לאחר הופעת הבכורה של ה-Ioniq 5 N, מציע שילוב בין עיצוב ספורטיבי, טכנולוגיה מתקדמת וחוויית נהיגה מרגשת (רכב)
פורשה חושפת את אחת היצירות הנדירות והיקרות ביותר בתולדותיה: מכונית מירוץ היברידית יחידה במינה שהופכת את חלומות אספני הרכב למציאות ומחברת בין מורשת המירוצים האגדית של השנים האחרונות לבין החוויה הכבישית הבלעדית של איש המירוצים האמריקאי רוג'ר פנסקה (רכב)
החברה האמריקאית המצליחה הודיעה כי תחל לייצר את הגרסה האזרחית של מכונית המירוץ SCG 007 LMH | המכונית תכלול מנוע V-8 טורבו בהספק 1,000 כ"ס, מתלי מירוץ מתכווננים, מערכת הרמת קדמת ומיזוג אוויר, והכל תוך שמירה על האווירודינמיקה המתקדמת של הדגם המירוצי שהשיג תוצאות מרשימות בתחרויות רבות (רכב)
הורדות מחירים של עד 35% על עשרות דגמים מציתות גל ירידות במניות יצרניות הרכב החשמלי הסיניות | כל זה כאשר שוק הרכב החשמלי בסין סובל מהאטה, עודף מלאים ותחרות קשה – ורק שלוש חברות מצליחות להישאר רווחיות (כלכלה)