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אסון טבע בגואטמלה

התפרצות עזה בהר געש בגואטמלה

הר הגעש הפעיל בגואטמלה פרץ בעוצמה יוצאת דופן ופולט ענני אפר וגז לגובה רב • הרשויות פינו כ-250 תושבים מכפרים סמוכים והכריזו על מצב חירום • התפרצות קודמת של ההר ב-2018 גבתה חיי מאות בני אדם

צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

הר הגעש פואגו שבגואטמלה פרץ בימים האחרונים בעוצמה יוצאת דופן, כאשר מלוע ההר נפלטים ענני גז ואפר עצומים לצד זרמי לבה הזורמים במדרונות. ההתפרצות גרמה לעלייה משמעותית ברמת הסכנה באזורים הסמוכים להר.

המכון הלאומי לסייסמולוגיה, וולקנולוגיה, מטאורולוגיה והידרולוגיה של גואטמלה פרסם אזהרה חמורה בעקבות ההתפתחויות בשטח. בדוח הרשמי שפורסם צוין: "עוצמת ההתפרצות מתגברת. מעל פתח ההר התפתחה מזרקת לבה המגיעה לגובה של כ-200 עד 300 מטרים".

בשל החמרת המצב, הורו הרשויות המקומיות על פינוי מיידי של כחמישים משפחות, הכוללות כ-250 נפשות, מהכפרים אל פורבניר ולאס לחטיאס. הסוכנות הממשלתית לניהול אסונות הכריזה על רמת התרעה כתומה והזהירה את התושבים מפני כמויות גדולות של אפר וולקני.

התפרצות הר הגעש
התפרצות הר הגעש| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

קלודין אוגלדס, המזכירה המבצעת של הסוכנות לניהול אסונות, אישרה כי האירוע החל בשעות הבוקר המוקדמות והלך והתעצם במהלך היום. במסגרת צעדי הזהירות שננקטו, נסגר לתנועה כביש מספר 14, עורק תחבורה מרכזי באזור, ומשרד החינוך הגואטמלי הודיע על השעיית הלימודים בבתי הספר הסמוכים לאזור ההתפרצות.

הר הגעש פואגו נמנה על הרי הגעש הפעילים ביותר במדינת גואטמלה. התפרצות קשה שאירעה בהר בשנת 2018 גבתה את חייהם של מאות בני אדם, הובילה להרס מוחלט של כפר שלם והשפיעה על כ-1.7 מיליון תושבים באזור.

גואטמלהאסון טבעבבליהר געש פואגו
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