שופטת פדרלית בוושינגטון עצרה ברגע האחרון את גירושם של עשרה קטינים מגואטמלה שכבר הועלו למטוסים | ההחלטה חלה גם על מאות ילדים נוספים המוחזקים במקלטי הממשל בארצות הברית | הממשלה טענה כי הוריהם ביקשו להשיבם, אך עורכי דינם הזהירו מפני סכנת התעללות ורדיפה בארצם | בבית הלבן תקפו את השופטת וטענו שהיא מונעת איחוד משפחות (בעולם)
משפחה בעלת 12 נפשות, הצליחה לעזוב את כת "לב טהור" בגואטמלה שבמרכז אמריקה והגיעה בשלום לישראל | המשפחה מקבלת סיוע מהגורמים המתאימים, בין היתר משירותי הרווחה | המשפחה שהגיעה לישראל הייתה במתקני רווחה של גואטמלה, ויצאה ממנה בסיוע גורמים במשרדי הממשלה (בעולם)
139 ילדים ונערים שחולצו מכת 'לב טהור' הקיצונית, שוהים במתקנים של ממשלת גואטמלה | בני המשפחות חוששים כי הם יורחקו למדינות אחרות ובישראל נפתחו עשרות בקשות לקבלת אפוטרופסות על הילדים | בנתיים אנשי הכת יצאו להפגין נגד הממשלה בגואטמלה | כך זה נראה (חרדים)
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