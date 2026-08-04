השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיים היום (ג') סיור בכלא קציעות, בליווי השרה להגנת הסביבה עידית סילמן. הסיור נערך על אף פסיקת בית המשפט המחוזי האוסרת על קידום התכנית להקמת תעלות תנינים סביב מתקני כליאה למחבלים.

במהלך הסיור הציגו השרים את התכנית המתוכננת להבאת תנינים מארצות הברית ושיכונם בתעלות סביב בתי הכלא בהם מוחזקים מחבלים. השרה סילמן הסבירה: "אחרי ישיבות ודיונים בנושא של הבאת תנינים סביב בתי הכלא של הנוחבות, הגעתי לפה עם השר לביטחון לאומי - לכאן, לכלא קציעות, למקום שבו יש מחבלים שפשעו, רצחו ואנסו בבני עמנו, שיידעו שאנחנו מביאים לכאן משילות וריבונות הלכה למעשה, על פי החוק ועל פי המותר, על פי הכרזה מדויקת, תוך כדי דאגה לרווחתם של בעלי החיים, שיידעו כל המחבלים שמי שפוגע בבני עמנו יסיים בלינה שמסביבו תנינים."

השר בן גביר הוסיף בדבריו: "כאן, במקום הזה, אמורים להיות תנינים. בית המשפט הוציא צו ותוקע שוב מקלות בגלגלים לדברים שאנחנו עושים, וזה פשוט מדהים כמה זה מפחיד אותם. גם בעזה, גם ביו״ש, השיח הוא שהם מפחדים. במזרח התיכון, בעל הבית, צריך להשתגע - ככה זה עובד. אז אינשאללה, תנינים. נאבק בבית המשפט, ואחרי זה גם עונש מוות למחבלים. אין כרגע פיגועים, אבל אם יש פיגועים - עונש מוות!"