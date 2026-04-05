איתמר בן גביר, נולד ב ו' באייר ה'תשל"ו ( 6 במאי 1976 ) בירושלים, הוא פוליטיקאי ישראלי המזוהה עם הימין הקיצוני. כיום הוא מכהן כשר לביטחון לאומי, עומד בראש מפלגת "עוצמה יהודית" ומשמש כחבר הכנסת מטעמה.

בן גביר נולד בירושלים להורים יוצאי עיראק וכורדיסטאן, והוא הצעיר מבין שני בני משפחתו. גדל במבשרת ציון ולמד בתיכון אורט בירושלים. בגיל 14, החל להתקרב לימין הפוליטי. בתחילה הצטרף לנוער מולדת, ובגיל 16 הצטרף לתנועת "כך" והתקדם לעמדת רכז הנוער בתנועה. לאחר התיכון למד בישיבת הרעיון היהודי, מיסודו של הרב מאיר כהנא. הוא לא גויס לצה"ל. במהלך השנים, בן גביר היה פעיל בתנועות ימין קיצוני, כולל "כך" ו"נוער כהנא". הוא נודע בפעולותיו הפרובוקטיביות, כמו החזקת סמל רכבו של ראש הממשלה יצחק רבין זמן קצר לפני הרצח, והצהרתו: "נגיע לרבין". אחר רצח רבין, נחקר אך לא הואשם.

במהלך הקריירה הפוליטית שלו, בן גביר התמודד בבחירות לכנסת ה-19 וה-21 עד ה-25 במסגרת רשימות שונות של "עוצמה יהודית". לפני כניסתו לפוליטיקה, עסק בעריכת דין ושימש כיועץ תקשורת לחבר הכנסת מיכאל בן ארי ודובר תנועת "חזית יהודית לאומית". במהלך פעילותו, הוגשו נגדו, לדבריו, 53 כתבי אישום, מהם הורשע בשמונה עבירות פליליות, כולל התפרעות, הפרעה לשוטר והסתה לגזענות, וכן בהחזקת חומר תעמולה עבור ארגון טרור ותמיכה בארגון טרור.

כשר לביטחון לאומי, בן גביר פועל להרחבת סמכויות המשטרה, כולל מתן הנחיות מבצעיות, והגדלת מספר רישיונות הנשק לאזרחים. הוא מבקר את התנהלות המשטרה ומקדם רפורמות לשיפור תפקודה.