בבלי
"זה הקו האדום"

בן גביר בגבול הצפון: "אני אומר בצורה מפורשת - צריך לשטח את הדאחייה" | צפו

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר ביקר הערב במושב שתולה שבגבול הצפון ואמר כי הוא קורא לראש הממשלה ״חייבים לשטח את הדאחייה!״ | לדבריו, "יש כבוד לטראמפ, צריך להגיד לו תודה על השותפות, אבל הקו האדום זה פגיעה בחיילים ואזרחים, ואת הדאחייה צריך לשטח" (ביטחון)

השר בן גביר בשתולה (צילום: דוברות השר)

ברקע ההסלמה החריפה בגבול הצפון, ומטחי הטילים הבלתי פוסקים של , השר לביטחון לאומי, ביקר הערב (מוצאי שבת) במושב שתולה, בגבול הצפון ואמר כי הוא קורא לראש הממשלה ״חייבים לשטח את הדאחייה!״.

השר בן גביר אמר: "אנחנו כאן בגבול הצפון, בשתולה. ואני אומר בצורה מאוד מפורשת: צריך לשטח את הדאחייה. אני התנגדתי להפסקת אש הקודמת, ואני אומר היום, חייבים לשטח".

לדבריו, "צה״ל עושה עבודה מדהימה; יש 600 חיזבלונים שחוסלו בשבועות האחרונים, אבל זה לא מספיק. מה שכואב להם זה הדאחייה, וצריך ללכת על הדאחייה- לשטח, לשטח ועוד פעם לשטח. חיזבאללה בדאחייה- לשטח את החיזבאללה בדאחייה. זה המסר".

בן גביר הוסיף: "אני אומר את זה גם כאן וגם לראש הממשלה היקר, ראש הממשלה ביבי נתניהו היקר: אני אוהב אותך, מעריך אותך, אבל זה הזמן לשטח את הדאחייה. יש כבוד לטראמפ, צריך להגיד לו תודה על השותפות, אבל הקו האדום זה פגיעה בחיילים ואזרחים, ואת הדאחייה צריך לשטח".

