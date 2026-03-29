צבא וביטחון ברחבי העולם

חיל הים האמריקני מזניק את רכש טילי ה-PAC-3 MSE לקראת 2027 בשל עיכובים בייצור. על פי Naval News, הפנטגון אישר תקציב עתק לחימוש המשחתות, על רקע המערכה מול איראן והצורך הדחוף במלאי מיירטים קריטי לסיבוב הבא | המסר לאיראן ברור (תקיפה והגנה)
חיל האוויר האמריקני מאריך את חיי טיל השיוט הגרעיני AGM-86B עד 2033 בשל עיכובים בטיל המחליף. על פי הדיווח הפנטגון מזניק את התקציב למיליארדי דולרים כדי לגשר על הפער ולהבטיח הרתעה גרעינית קטלנית מול האיומים המשתנים (תקיפה והגנה)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז בליל החג על הפסקת אש, למרות שדם, אש ותמרות עשן אמורים היו למלאות את שמי טהרן באותן שעות | אסור להתכחש להישגים הגדולים של המלחמה, למרות שמטרותיה האמיתיות לא הושגו |המערכה הבאה בדרך, השאלה היא מה יקרה בשבועיים הקרובים (פרשנות)