בבלי
ה' יקום דמו

רס"ן במיל' איתמר ספיר ז"ל נפל בקרב בדרום לבנון | פרטי התקרית

סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 נפל היום בקרב בדרום לבנון • הועלה מדרגת סרן לדרגת רס"ן לאחר מותו | המחיר הכבד של המערכה בצפון (צבא וביטחון)

איתמר ספיר הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל התיר הערב (שלישי) לפרסום את דבר נפילתו של רס"ן במיל' איתמר ספיר ז"ל, בן 27 מהיישוב עלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 בעוצבת חצי האש (551). הלוחם נפל היום, ג' בסיוון התשפ"ו, בקרב בדרום לבנון. הודעה על נפילתו נמסרה למשפחתו הכואבת.

הוא הותיר אחריו אישה וילד. מפרטי התקרית עולה כי מחבלי ניצלו את העובדה שצה"ל לא פועל נגד נוצרים בדרום לבנון, והתחבאו בכנסייה וממנה פתחו באש לעברם.

על פי הנמסר, רס"ן ספיר הועלה מדרגת סרן לדרגת רס"ן לאחר מותו.

הפרות מתמשכות של חיזבאללה

הקרבות בדרום לבנון מתרחשים על רקע הפרות חמורות ומתמשכות של ארגון הטרור חיזבאללה את הבנות הפסקת האש. כפי שעדכנו, במהלך השבועות האחרונים משגר הארגון רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ולעבר שטח מדינת ישראל.

