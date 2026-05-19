בקשה להלוויית חבר נדחתה: 'תתאמו ארבעה ימי עסקים מראש'

תשובה לקונית ומנותקת מהמציאות קיבל בני גוטמן, תושב הישוב איתמר השוהה במעצר בית מנהלי, כאשר ביקש לצאת להלוויית שכנו מעוז ישראל רקנטי הי"ד שנפל בקרב בדרום לבנון. "יובהר, כי ככל שתרצה להגיש בקשות פרטניות בעתיד יהיה עליך להגישן כארבעה ימים מראש", נכתב במכתב הרשמי מלשכת מפקד פיקוד המרכז.

ההלוויה של רס"ן במיל' מעוז ישראל רקנטי הי"ד התקיימה יממה בלבד לאחר נפילתו בקרב בדרום לבנון. "איך צפויים לדעת מתי חבר ייפול?" אלישע ירד, פעיל בהתיישבות, טען בתגובה חריפה: "ספק אם הבקשה האנושית הבסיסית הזו הגיעה בכלל אל שולחנו של האלוף. כמו ברוב המקרים, הופנתה זו מיד בסבירות גבוהה אל המחלקה היהודית בשב"כ שדחתה אותה על הסף בנימוקים לקוניים מביכים". לדבריו, "נראה שלנערים הבאים מוטב להצטייד מראש ברוח הקודש, שכן יהיה עליהם לחזות את נפילתו של חברם בשדה הקרב ארבעה ימי עסקים קודם לכן". זוהי כבר הפעם השנייה שפיקוד מרכז משיב תשובה דומה לאחר אירועים טראגיים. לפני שנה בדיוק הגישו ארבעה מחבריו של דוד ליבי הי"ד בקשה דומה, ונתקלו במענה מנותק שהמחיש בצורה בוטה את קיומה של חותמת הגומי הבירוקרטית.

התשובה הרשמית המלאה

במכתב הרשמי שנשלח לבני גוטמן נכתב: "בפנייתך ביקשת לצאת להלוויית מעוז ישראל רקנטי. בקשתך נבחנה על ידי מפקד פיקוד המרכז ולאחר שלקח בחשבון את מכלול השיקולים החליט לדחות את בקשתך בשל חשש לביטחון האזור".

"יובהר, כי ככל שתרצה להגיש בקשות פרטניות בעתיד יהיה עליך להגישן כארבעה ימים מראש ומבלי לחשב את יום השבת והחג במניין הימים על מנת שנוכל לבחון את בקשתך"

המכתב הוסיף אזהרה: "למעלה מן הצורך, נזכיר כי הפרת הוראותיו של צו מנהלי או של היתר שניתן מכוחו, מהווה עבירה פלילית, וכן זו היא עלולה לגרור עמה מיצוי הדין על ידי גורמי האכיפה באזור, ובמקרים מסוימים שינוי או החמרה בתנאי הצו החל בעניינך".

מעוז ישראל רקנטי הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

המחיר הכבד בחזית הצפונית

נפילתו של רקנטי הי"ד היא חלק מחיר הדמים הכבד שמשלמים כוחות צה"ל בחזית הצפונית. הקרבות בדרום לבנון מתרחשים על רקע הפרות חמורות ומתמשכות של ארגון הטרור חיזבאללה את הסכמות הפסקת האש. במהלך השבועות האחרונים משגר הארגון רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ולעבר שטח מדינת ישראל.

התשובה הלקונית של פיקוד המרכז לבני גוטמן מעלה שאלות קשות על האיזון בין שיקולי ביטחון לבין צרכים אנושיים בסיסיים, במיוחד כאשר מדובר בהשתתפות בהלוויית חבר שנפל בקרב.