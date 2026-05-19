אלמקייס יעיד בוועדה: פרק חדש בפרשת מינוי ראש המוסד

התפתחות דרמטית נוספת בפרשת מינויו של האלוף במיל' רומן גופמן לראש המוסד: אורי אלמקייס, שהופעל על-ידי גופמן במסגרת מבצע השפעה, יזומן להעיד בפני ועדת גרוניס ביום חמישי הקרוב. ההתפתחות מגיעה לאחר שבית המשפט העליון הורה לוועדה המייעצת למינויים להשלים את הליך הבדיקה.

כזכור, בית המשפט העליון קבע היום כי עבודת הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים במינויו של גופמן "לקתה בחסר", והורה לה להשלים את הליך הבדיקה ולהגיש חוות דעת עדכנית ומנומקת. השופטים דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין ציינו כי הוועדה לא נחשפה למסמכים רלוונטיים מזמן אמת ולעדויות ישירות של גורמים מעורבים.

על פי ההחלטה המתעדכנת, הוועדה תידרש לשמוע דברים מפי אורי אלמקייס, העותר בבג"ץ, ומפי תא"ל ג' - ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באמ"ן - בהתייחס לתצהיר שהגיש. לאחר מכן תינתן ההזדמנות לגופמן להשלים את התייחסותו, והוועדה תוכל לזמן כל גורם נוסף לפי שיקול דעתה.

לוח זמנים דחוק

בית המשפט קבע לוח זמנים דחוק להשלמת ההליך. הוועדה תידרש לעדכן את בית המשפט עד ליום 21.5.2026 בשעה 12:00 האם תשלים את עבודתה, כך שהודעה נוספת בדבר השלמת פעולתה תוגש עד ליום 25.5.2026 בשעה 12:00.

גופמן עצמו תקף את בהרב-מיארה בחריפות, וטען כי "האמור בדבריה איננו אמת" וכי היא "מתנהלת בחוסר תום לב". הממשלה דרשה לדחות על הסף את העתירות ולאשר את מינויו של גופמן לראשות ארגון הביון.