לאחר תהליך ממושך, אושרה הערב מועמדותו של האלוף רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לתפקיד ראש המוסד | שלושת חברי הוועדה הצביעו בעד המינוי, בעוד יו"ר הוועדה, נשיא העליון בדימוס גרוניס, התנגד וכתב דעת מיעוט | אלמקייס: "המינוי הוא סכנה ממשית למוסד ולבטחון מדינת ישראל - לא אעצור כאן ואילחם לפסילת מינויו של גופמן" (ביטחון)
ועדת גרוניס הייתה אמורה להתכנס מחר לדון במועמדותו של אלוף רומן גופמן - אך הדיון נדחה במפתיע • על הפרק: סדרת ראיונות עם בכירי מערכת הביטחון • וגם: השופט גרוניס מגיב לראשונה לסערת פרופ' איינהורן ובנה שרוליק בצל פרשת המסמכים • כל הפרטים (בארץ, חוק ומשפט)
התפתחות דרמטית בבדיקת מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד: מנכ"ל משרד הביטחון וקציני מודיעין זומנו לעדות דחופה • במוקד: פרשת הנער שהופעל כמקור והסתבך בריגול • האם הערה פיקודית מהעבר תטרפד את המינוי של נתניהו? (בארץ, חוק ומשפט)
אחרי מינויו הצפוי של אלוף רומן גופמן לראשות המוסד, המרוץ לתפקיד המזכיר הצבאי הבא של ראש הממשלה צפוי להתחיל בימים הקרובים | בין המועמדים, תא"ל טל פוליטיס ותא"ל גיא מרקיזנו, שני הקצינים שהיו בלב העימות בין הרמטכ"ל זמיר לשר הביטחון ישראל כ"ץ על מינוי הנספח הצבאי לוושינגטון (ביטחון)
ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בישיבת הממשלה על התקציב למינויו של רומן גופמן, מזכירו הצבאי לתפקיד ראש המוסד | נתניהו התייחס גם לעובדה שאחר החזרתו של האזרח התאילנדי, נותר חטוף אחד אחרון בעזה - השוטר הגיבור רני גואילי השם ייקום דמו (חדשות, פוליטי)
ראש הממשלה נתניהו, החליט כי מזכירו הצבאי האלוף רומן גופמן, יהיה ראש המוסד הבא והוא יחליף את דדי ברנע | גופמן נבחר מתוך כמה מועמדים שראש הממשלה ראיין; "הצלחתו היא הצלחתנו", מסר ראש הממשלה | ההחלטה תובא היום בפני הוועדה המייעצת (חדשות בארץ)