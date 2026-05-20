ניצחון לנתניהו בבג"ץ: הטלטלה במוסד ובמשרד המבקר

רומן גופמן ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

בית המשפט העליון קיבל הבוקר (רביעי) באופן מלא את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקבע כי נציב שירות המדינה לשעבר, פרופ' דניאל הרשקוביץ, הוא זה שישתתף בדיון הנוסף של ועדת גרוניס בנוגע למינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. ההחלטה מהווה הישג טקטי משמעותי עבור ראש הממשלה במאבק על איוש התפקיד הביטחוני הרגיש.

על פי פסיקת בג"ץ, הרשקוביץ לא יוחלף בדיונים על ידי נציב שירות המדינה המכהן, דורון כהן. כזכור, הרשקוביץ הצביע בעד מינויו של גופמן כבר בדיון הראשון של הוועדה, בניגוד לעמדתו של יו"ר הוועדה למינוי בכירים, שופט העליון בדימוס אשר גרוניס. פגמים בטוהר המידות עמדתו התומכת של הרשקוביץ התנגשה חזיתית עם קביעתו של גרוניס, אשר קבע כי נפלו פגמים מהותיים בטוהר המידות של גופמן, וזאת במסגרת פרשת ההפעלה של הנער אורי אלמקייס. על פי חוק, נציב שירות המדינה מחויב לשבת בוועדה המייעצת, אלא שבין הדיון המקורי לדיון העתידי, הרשקוביץ סיים את תפקידו והוחלף בכהן. דרמה בבני ברק: חרדי נדקר בלב העיר ופונה במצב קשה; נפתח מרדף משה כץ | 14:38 בג"ץ הורה להותיר את הרכב הוועדה המקורי - גרוניס, טליה איינהורן, משה טרי והרשקוביץ - כדי לשמוע פעם נוספת את העדויות של אלמקייס ושל תא"ל ג' אשר חקרה את הפרשה. בעקבות ההחלטה, הנער אלמקייס כבר זומן להעיד בפני חברי הוועדה ביום חמישי הקרוב.

דניאל הרשקוביץ ( צילום: פלאש 90 )

פרישה מפתיעה מהמרוץ למבקר המדינה

במקביל לטלטלת מינוי ראש המוסד, הודיע הרשקוביץ הבוקר באופן מפתיע כי הוא מושך את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה ממלשכתו נמסר כי "פרופ' הרשקוביץ מבקש להודות מקרב לב לשרים ולחברי הכנסת מסיעות מכל חלקי הבית אשר הביעו בו אמון ותמכו במועמדותו לאורך הדרך".

ההודעה הוסיפה כי "פרופ' הרשקוביץ ימשיך לשרת את מדינת ישראל ואת הציבור בתפקידים ציבוריים אחרים גם בעתיד, מתוך תחושת שליחות לחברה הישראלית ולמוסדות המדינה". פרישתו של הרשקוביץ מנקה את השטח לקראת הבחירות החשאיות שייערכו בכנסת ב-4 ביוני.

המועמדים הנותרים

לאחר פרישתו של הרשקוביץ, נותרו שני מועמדים מרכזיים במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. עו"ד מיכאל ראבילו, שייצג את ראש הממשלה נתניהו בהליכים משפטיים רבים לאורך השנים, נתפס כמועמד המועדף על הקואליציה. ראבילו, ששימש כיועץ המשפטי של תנועת הליכוד, ייצג לא פעם את הממשלה ואת נתניהו אישית בעתירות רגישות בבג"ץ.

מולו עומד השופט בדימוס יוסף אלרון, שסיים לאחרונה כהונה בת שמונה שנים בבית המשפט העליון. אלרון זוכה לתמיכת סיעות האופוזיציה, כאשר ח"כ מירב בן ארי מסיעת "ביחד" הובילה את המהלך לקידום מועמדותו. אלרון זכור כמי שקרא תיגר בעבר על נשיאותו של יצחק עמית וניסה לשנות את שיטת הסניוריטי הוותיקה של מערכת המשפט.

השופט אלרון ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

יצוין כי ההתפתחויות האחרונות בפרשת מינוי ראש המוסד מגיעות על רקע מתיחות ממושכת בין ראש הממשלה לבין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. שר המשפטים יריב לוין תקף בחריפות את היועמ"שית בעקבות ניסיונותיה למנוע את מינויו של גופמן, וטען כי "פעולותיה הפוליטיות הבלתי פוסקות הגיעו לשיא חדש".

בית המשפט העליון הורה בימים האחרונים על מסירת תצהיר חסוי של תא"ל ג' לראש הממשלה ולאלוף גופמן, לאחר שהיועמ"שית ניסתה להסתיר את החומרים מהם. גופמן עצמו תקף את בהרב-מיארה בחריפות, וטען כי היא "מתנהלת בחוסר תום לב" וכי "האמור בדבריה איננו אמת".