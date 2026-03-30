מיד לאחר שאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, האגודה לזכויות האזרח הזדרזה להגיש עתירה לבג"ץ נגד חוק עונש מוות למחבלים | "החוק הקיצוני, המיועד לחול על פלסטינים בלבד, אינו חוקתי ופוגע בצורה אנושה ובלתי הפיכה בזכות לחיים", נמסר | כזכור, 62 תמכו בהצעת חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית, ו-48 חברי כנסת התנגדו (משפט)
הסגן החסידי של ראש עיריית ירושלים, הגיש עתירה לבג"ץ נגד השימוש ב"בואש" בפיזור הפגנות חרדים | בעתירה נטען כי החומר גורם נזקים בריאותיים וסביבתיים קשים | המשטרה מנגד טוענת כי מדובר באמצעי בטוח המבוסס על שמרים וסודה | מה הסיכוי שהעתירה תתקבל? | האמת מאחורי הסירחון (חרדים ומשפט)
בשל עתירה של עשרות חרדים וסגן ראש העיר ירושלים לבג"ץ נגד המשטרה והשר בן גביר, בדרישה להפסיק לאלתר את השימוש בנוזל הבואש באירועי הפרות סדר, המשטרה קיימה בשבועות האחרונים סדרת ישיבות, שבהן הוחלט לקדם מציאת חלופה לנוזל הבואש (משטרה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיש תגובה חריפה לבג"ץ נגד ועד עובדי גל"צ, בטענה לניסיון הטעיה מכוון | כ"ץ מאשים את עיתונאי התחנה בהגשת תצהירים כוזבים וטוען: "הם שכחו את חובתם המקצועית לבירור העובדות" (פוליטי, משפט)
בדיון בבג"ץ ביום שלישי, שיעסוק בשתי עתירות הנוגעות לחקירת הפרשה שבה מעורבת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר | עתירה אחת קוראת להרחיק את היועמ"שית מליווי החקירה, בעוד השנייה קוראת לפסול את החלטתו של שר המשפטים להטיל את הליווי על נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה (משפט)
בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להסביר מדוע לא תמשוך את ידיה מעיסוק בחשדות נגד הפרקליטה הצבאית היוצאת גלי בהרב-מיארה בדבר הדלפת הסרטונים משדה תימן ותצהירי השקר לבג"ץ | ליועמ"שית ניתנו יומיים להגיב (משפט)
בג"ץ הורה למדינה להשיב לעתירת מטה משפחות החטופים, שבה דרשו להבהיר "כיצד ובפני מי נדרש להצדיק את האופן שבו מופעל שיקול הדעת בכל הקשור לקביעת התנאים לסיום המלחמה ולשחרור החטופים המוחזקים בשבי ארגוני הטרור ברצועת עזה" (משפט)
שופט בית המשפט העליון נעם סולברג דחה עתירות שביקשו לעצור את השימוע ליועצת המשפטית לממשלה,ולהקפיא את הליך הדחתה | ההחלטה מאפשרת לממשלה להמשיך בשלב זה בהליך השימוע נגד היועצת, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו (משפט)
בית משפט בבריטניה דחה היום עתירה של ארגונים פרו-פלסטיניים נגד שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לממלכה | העותרים עתרו נגד אספקת חלקי חילוף למטוסי F-35 לישראל על ידי בריטניה, זה מה שקבע בית המשפט (חדשות, מדיני)
השופט סולברג הורה לממשלה להגיב לבקשות צווי ביניים - שיעצרו את הליכי ההדחה של היועצת המשפטית לממשלה | העותרים: "ניסיון הממשלה להפוך את התפקיד למשרת "אמון אישי" באמצעות שינוי המנגנון - פוגע אנושות בשלטון החוק ובעצמאות מערכת אכיפת החוק" (פוליטי)
עתירה שהוגשה לבג"ץ, מבקשת לדרוש מהממשלה להדיח את השר לביטחון לאומי מתפקידו בעקבות התערבות פסולה לכאורה בעבודת המשטרה | למרות הוראת השופטים שלא לבקש ארכה נוספת, פרקליטות המדינה ביקשה ארכה נוספת של 45 ימים כדי ללמוד את הנושא לעומקו ולהגיש תגובה לעתירה (חדשות)