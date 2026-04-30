עתירה חדשה נגד סמכויות בתי הדין בענייני ממון

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה נוספת לבג"ץ, הפעם נגד הסדרת הסמכות של בתי הדין הרבניים לדון בתיקי ממונות. העתירה מתמקדת בדרישה לבטל את ההסדר המאפשר לבתי הדין לדון בענייני משפט אזרחי בהסכמת שני הצדדים, וזאת במסגרת מתקפה מתמשכת של הארגון על מערכת הדיינים.

כזכור, לפני תקופה אושר בכנסת החוק להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, שהשיב למערכת את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים. מדובר בסמכות שהייתה נתונה לבתי הדין עד לשנת תשס"ו והופסקה בעקבות פסיקת בג"ץ. אישור החוק היה הישג היסטורי של הנציגים החרדים, שנלחמו עבורו למעלה משני עשורים.

טענות העתירה: 'חריגה מסמכות ופגיעה בשלטון החוק'

בעתירה שהוגשה טוענת התנועה כי הגדרת הסמכות השיפוטית אינה עניין טכני אלא מהותי. לטענתם, בשנים האחרונות חלה התרחבות בפרשנות הניתנת לסמכויות בתי הדין הרבניים, באופן שלדבריהם אינו תואם את הדין הקיים ומשפיע על זכויות אזרחיות רחבות.

העותרים מבקשים מבית המשפט להוציא צו על תנאי המורה למדינה לנמק מדוע לא ייקבעו גבולות ברורים וקבועים לסמכות בתי הדין. בנוסף, התבקש צו ביניים שיעצור את מתן ההחלטות בתיקים אלו עד להכרעה סופית בעתירה, כדי למנוע לטענתם המשך פעילות ב'חריגה מסמכות'.

עו"ד ד"ר גאי כרמי, חבר הוועד המנהל של התנועה ומייצגה בעתירה, מסר כי השמירה על גבולות הסמכות היא לדבריו אינטרס דמוקרטי ראשון במעלה. לטענתו, הגדרה ברורה של סמכויות נועדה לחזק את אמון הציבור במערכת המשפט כולה ולמנוע פגיעה בזכויות אזרח.

ברכת גדולי ישראל על החוק

לאחר אישור החוק, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, והרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר בירכו והודו לחברי הכנסת "שפעלו שנים בנחישות על מנת לשים סוף לאבסורד שהיה קיים". הרבנים הראשיים הבהירו כי במשך שנים מי שהיה מעונין לקיים בוררות בדיני ממונות יכל לעשות זאת בכל פורום - למעט בפני דיינים בבתי דין רבניים, ואילו החוק מתקן זאת.