אישור החוק שמחזיר למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים, מוציא מיאיר לפיד ונפתלי בנט תגובות שנאה כלפי החרדים ובתי הדין | לפיד: "מעדיפים פי אלף מיליון עולים דוברי רוסית על פני אנשים שלא עובדים, לא לומדים, לא משרתים בצה"ל וסוחטים מיליארדים מהציבור" | בנט: "ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים, בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה" (חדשות)
עשרות דיינים ורבנים התכנסו היום בעצרת היסטורית בראשות מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול, שנערכה בבית הכנסת 'יחוה דעת' בירושלים. העצרת התקיימה בעקבות פסיקת בג"ץ האחרונה, המהווה פגיעה קשה במעמדם של בתי הדין הרבניים ובמסורת ישראל (חדשות, חרדים)