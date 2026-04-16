עתירה לבג"ץ: "החוק מייצר מערכת משפט מקבילה שתכפה דין תורה"

עתירה חדשה הוגשה לבית המשפט העליון נגד החוק להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, שאושר לפני מספר שבועות במליאת הכנסת. העותרים טוענים כי החוק מייצר מערכת משפט מקבילה שתכפה על אזרחים ואזרחיות להתדיין לפי דין תורה בסכסוכים אזרחיים, ופוגע בזכויות יסוד.

על פי העתירה, החוק שהעניק לבתי הדין הרבניים סמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים "אינו חוקתי ולכן יש לבטלו". העותרים מבקשים מבג"ץ להורות על ביטול החוק או לחלופין להורות על תיקונו באופן שיבטיח את זכויות האזרחים. רקע: הישג היסטורי של ח"כ גפני החוק שאושר במליאת הכנסת לפני מספר שבועות משיב למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים. מדובר בסמכות שהייתה נתונה לבתי הדין עד לשנת 2006 והופסקה בעקבות פסיקת בג"ץ, מאז בתי הדין הרבניים דנו רק בענייני נישואין, גירושין וירושות. אישור החוק היה הישג היסטורי של יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שנלחם עבור החוק למעלה משני עשורים. גפני הגיש את הצעת החוק לראשונה מיד לאחר פסיקת בג"ץ בשנת תשס"ו - באופן סימבולי לפני עשרים שנה בדיוק.

הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר הגיב בסיפוק לאישור החוק וסבר כי מדובר בתיקון עוול היסטורי ומתמשך. "צריך להבין את האבסורד", אמר הרב הראשי: "במשך שנים מי שהיה מעונין לקיים בוררות בדיני ממונות יכל לעשות זאת בכל פורום - למעט בפני דיינים בבתי דין רבניים".

הרב הראשי הוסיף כי "זהו מצב אבסורדי ועוול מקומם הן כלפי הציבור שמעונין לדון בדיני תורה והן בפני הדיינים שלמדו שנים והתמקצעו גם בעולמות הללו". הרה"ר ביקש להודות ליוזמי החוק, בראשם ח"כ משה גפני, "שבמשך שנים ארוכות פעל מאחורי הקלעים על מנת לגבש את החוק".

גם הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, נשיא בית הדין הגדול, התייחס בשיעורו השבועי בסיפוק רב לאישורו הסופי של החוק. "עוול נורא וחסר הסבר", אמר הראשון לציון: "במשך 60 שנה הייתה לבתי הדין סמכות לדון בהסכמת הצדדים. פתאום, לפני 20 שנה, באו שלושה שופטים בבית המשפט העליון והחליטו שאין סמכות. למה? ככה".

הראשון לציון הוסיף כי "זה היה חילול השם נורא שבמדינה שלנו מכריחים אותנו ללכת לערכאות", והבהיר: "החוק יביא להאדרת התורה ולקירוב לבבות. אני קורא לציבור: אל תלכו לערכאות, שערי בתי הדין פתוחים בפניכם".

תגובות חריפות מהאופוזיציה

אישור החוק עורר תגובות חריפות מהאופוזיציה. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד כתב כי "הממשלה הנוכחית העבירה הלילה חוק שאנשים יכולים לפנות לבתי דין רבניים בעניינים אזרחיים", והוסיף: "הממשלה הבאה תעביר אותו חוק בדיוק, רק לכיוון השני - אנשים יוכלו לפנות לבתי דין אזרחיים כדי להתחתן ולהתגרש".

גם נפתלי בנט תקף את החוק בחריפות וכתב: "ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים, בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה" (וזאת בניגוד לתקופה בה כיהן כיו"ר "הבית היהודי" כאשר החוק היה במצע המפלגה). יצוין כי 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 41 מתנגדים.