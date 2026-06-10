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עורר סערה

"אני אוהב את זה": ארבע מילים של טראמפ הדהימו את העיתונאים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עורר סערה בהתייחסו לעלייה באינפלציה בשיעור 4.2% | הבית הלבן הבהיר: הדברים הוצאו מהקשרם (בעולם)

נשיא ארה״ב הפתיע את העיתונאים בהתייחס לעלייה באינפלציה השנתית לרמה של 4.2% בחודש מאי, על רקע המלחמה מול .

“לא, אני אוהב את זה. הנתונים היו מצוינים. אתה יודע מה אני באמת אוהב? אני אוהב את האינפלציה", אמר בבית הלבן. בהמשך הסביר כי הוא צופה שהאינפלציה “תיפול כמו אבן” לאחר סיום המלחמה.

טראמפ סיכם כי הכלכלה האמריקאית נמצאת בשיאה, ואמר כי “יש לנו את הכלכלה הכי טובה שהייתה לנו אי פעם”.

הדברים עוררו תגובות רבות ברשתות החברתיות, חלקן של הפתעה וחלקן של ביקורת ולעג, בעיקר בשל הניסוח החריג.

גורם בבית הלבן מסר כי דבריו של טראמפ הובנו בצורה לא נכונה, וכי בהקשר המלא של דבריו הוא התייחס לנתון האינפלציה באופן חיובי ולא לעליית המחירים עצמה. לדבריו, “הדמוקרטים והתקשורת המזויפת הוציאו את דברי הנשיא מהקשרם”, והוסיף כי טראמפ מוביל “את הכלכלה החזקה והעמידה ביותר בעולם”.

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