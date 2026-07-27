איראן הבהירה הבוקר (שני) כי היא ממשיכה להחזיק בשליטה מלאה במצרי הורמוז, וכי אין לה כל עניין בחידוש שיחות השלום עם ארצות הברית. ההודעה מגיעה על רקע החלטתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעצור מבצע הפצצות נרחב שנמשך שבועיים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, הבהיר במסיבת עיתונאים כי "איראן לא ביקשה לחדש את שיחות השלום עם ארצות הברית". במקביל, כלי התקשורת הממלכתיים בטהרן דיווחו כי שש ספינות שניסו לחצות את המצר ללא אישור איראני הוחזרו לאחור.

מקור איראני מוסמך צוטט בתקשורת המקומית כמי שאמר כי "כפי שהוגדר בעבר, נתיב התנועה במצרי הורמוז הוא הנתיב שנקבע על ידי איראן, ונתיבים אחרים מזוהמים ואין בהם מוצא". על פי הדיווח, באחת הספינות אף אירעה תאונה במהלך ניסיון המעבר.

הפנטגון הזהיר: מלאי המיירטים מתדלדל

מהצד האמריקני נמסר כי עצירת הלחימה התקבלה לאחר שהדרג הצבאי הבכיר המליץ לנשיא לעצור את התקיפות. על פי דיווח ה"ניו יורק טיימס", יושב ראש המטות המשולבים גנרל דן קיין הביע את דאגתו מדלדול מאגרי מיירטי ההגנה האווירית וממחסור במטרות איכותיות נוספות.

ההחלטה התגבשה בעקבות פגישה שקיים טראמפ ביום שישי עם יועציו הבכירים. במהלך הדיונים נבחנה האפשרות להרחיב מחדש את הפעילות הצבאית, לצד המחיר שעלולה ארצות הברית לשלם אם איראן תגיב בגל תקיפות נוסף. הגנרל קיין הזהיר כי לצבא האמריקני יש יכולת לחדש לחימה רחבת היקף, אך מהלך כזה עלול להביא להידלדלות מסוכנת של מלאי המיירטים.

למרות ששגריר ארצות הברית באומות המאוחדות מייק וולץ טען כי הפסקת האש נועדה להעניק דיפלומטיה הזדמנות, הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים. המהלך הוביל לירידה מיידית של כמעט שמונה אחוזים במחירי הנפט בעולם, לרמה של פחות מ-90 דולר לחבית.

שבועיים של הפצצות כבדות

שבועיים של הפצצות אמריקניות כבדות הובילו לעשרות הרוגים באיראן ולהרס תשתיות נרחב. בתגובה שיגרה איראן טילים לעבר בסיסים אמריקניים באזור, תקיפות שבהן נהרגו ארבעה אנשי צבא אמריקנים, לצד פגיעות בתשתיות אזרחיות במדינות המפרץ.

בינתיים, איראן ממשיכה בקמפיין התעמולה שלה נגד ארצות הברית. בסרטון לגו חדש שפרסמה טהרן, נראה חייל אמריקני נוחת באי חארג' ונמס בחום הכבד, עם המסר באנגלית: "חם מדי בשבילך, רכרוכי. חזור למזגן".