מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
חיל האוויר חיסל הלילה בלב טהרן את אצע'ר באקרי, מפקד יחידת המבצעים המיוחדים (840). על פי דיווחי World Defense News, באקרי תכלל פיגועים נגד ישראלים בעולם והכווין החדרה של אמצעי לחימה איראניים לשטח מדינת ישראל (צבא וביטחון)
דרמה מתגלגלת באיראן: גורם ביטחוני בכיר חושף כי מוג'תבא חמינאי נפצע קשה ב"מטס בראשית". לפי הדיווח בצמרת המשטר מגדירים את יורש העצר כ"לא לגיטימי", בעוד צה"ל חיסל כבר למעלה מ-32 בכירים ב"שאגת הארי" | האם המשטר האיראני בדרך לקריסה? (צבא וביטחון)
צה"ל חיסל בטהרן את מוחמד רצ'א אשרפי, האחראי על מערך הנפט במיליארדי דולרים של משמרות המהפכה. החיסול המדויק, עליו דווח ב-World Defense News, מהווה פגיעה אנושה בצינור החמצן הכלכלי שמממן את טילי החיזבאללה והחות'ים (צבא וביטחון)
מותו של עלירזה ג'פארי בן ה-11 במחסום צבאי בטהראן חושף את המציאות המזעזעת של שימוש בילדים כחיילים בשירות משמרות המהפכה | בעוד המשטר האיראני מוריד רשמית את גיל הגיוס, ארגוני זכויות אדם מתריעים על "פשע סיסטמטי" המפר את החוק הבינלאומי ומסכן את חייהם של קטינים חסרי ישע (העולם הערבי)
משטר האייתוללות הודיע רשמית על הורדת גיל הגיוס ל-12 במסגרת קמפיין "למען איראן", בעוד תושבים מדווחים על נערים חמושים המאיישים מחסומים ברחבי הבירה | המהלך, שנועד למלא את השורות המידלדלות בשל המלחמה, מעורר דאגה בינלאומית כבדה מפני הפרת זכויות ילדים וסיכון חיי קטינים (העולם הערבי)