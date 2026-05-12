כווית עצרה 4 לוחמי משמרות המהפכה בניסיון חדירה לאי בוביאן

משרדי ההגנה והחוץ של כווית חשפו היום (שלישי) פרטים על ניסיון חדירה חמור שהתרחש בתחילת החודש, כאשר ארבעה לוחמים המשתייכים למשמרות המהפכה האיראניים נעצרו בחשד שניסו לחדור לאי בוביאן האסטרטגי. המעצר התרחש לאחר חילופי אש בלב ים, שבהם נפצעו שניים מהמסתננים ולוחם כוויתי אחד.

על פי הנמסר ממשרד ההגנה הכוויתי, ב-1 במאי זוהתה סירת דיג חשודה כשהיא מנסה להתקרב לחופי אי בוביאן. כוחות חמושים של כווית שסיירו במרחב פתחו בנוהל מעצר, שהתפתח במהירות לקרב יריות. במהלך העימות נפצעו שניים מהמסתננים האיראנים ולוחם אחד של צבא כווית, ולאחר שהשתלטו על הסירה נלקחו הארבעה לחקירה.

הודו בחקירה: "נשלחנו לבצע פעולות עוינות"

בחקירה אינטנסיבית שנערכה לאחר המעצר, נחשפה המטרה האמיתית של הגעתם. "המסתננים הודו בחקירתם כי הם משתייכים למשמרות המהפכה האיראניים", נמסר בהצהרת משרד ההגנה הכוויתי. "הם הודו כי הוטלה עליהם המשימה לחדור לאי בוביאן כדי לבצע פעולות עוינות נגד המדינה".

על פי הממצאים, החשודים הגיעו בסירת דיג שנשכרה במיוחד למטרה זו מטעם טהרן. העובדה שמשמרות המהפכה בחרו לפעול נגד יעד זה מעידה על חומרת הכוונות, שכן אי בוביאן הוא האי הגדול ביותר בכווית וממוקם במיקום אסטרטגי בצפון המפרץ הפרסי.

דרישה חריפה מטהרן: "שומרים לעצמנו את הזכות להגנה עצמית"

בעקבות הממצאים החמורים, משרד החוץ של כווית יצא בדרישה חסרת תקדים כלפי טהרן. "כווית דורשת מהרפובליקה האסלאמית של איראן להפסיק באופן מיידי וללא תנאי את פעולותיה העוינות והבלתי חוקיות, המאיימות על הביטחון והיציבות האזורית", נכתב בהצהרה הרשמית.

הממשלה הכוויתית הבהירה כי היא "שומרת לעצמה את הזכות הטבעית להגנה עצמית בהתאם לסעיף 51 לאמנת האו"ם". המסר החד משקף את רמת החומרה שבה רואה המפרץ הפרסי את הפעילות האיראנית באזור, במיוחד לאור גילוי רשתות טרור של חיזבאללה במדינות המפרץ בחודשים האחרונים.

יעד אסטרטגי: נמל סיני ענק

אי בוביאן אינו יעד מקרי. האי מארח את פרויקט הענק "נמל מובארק אל-כביר", שנבנה כחלק מיוזמת "החגורה והכביש" של סין. פגיעה באי זה היא למעשה פגיעה ישירה בתשתיות ובאינטרסים כלכליים סיניים במזרח התיכון.

התזמון של הפרסום אינו מקרי: הוא מגיע בדיוק ביומו של ביקור נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבייג'ינג, מה שמציב את איראן במסלול התנגשות לא רק עם שכנותיה, אלא גם עם האינטרסים הכלכליים של סין באזור. כידוע, ארה"ב מנהלת מצור כלכלי מחמיר על איראן, והפעילות נגד תשתיות סיניות עשויה להחמיר עוד יותר את מצבה של טהרן.

דפוס של הסלמה

ניסיון החדירה לאי בוביאן מצטרף לשורה של פעולות איראניות באזור המפרץ. בחודשים האחרונים דווח על תקיפות מל"טים על שדה התעופה הבינלאומי של כווית, שגרמו לנזק משמעותי לתשתיות אסטרטגיות. כמו כן, מדינות המפרץ חשפו רשתות טרור של חיזבאללה שפעלו תחת כיסוי מסחרי.

העובדה שמשמרות המהפכה פעלו נגד יעד שמזוהה עם השקעות סיניות מעידה על ייאוש מהמצור הכלכלי או על ניסיון לייצר "קלפי מיקוח" לקראת שיחות עתידיות. עבור כווית, מדובר בהפרת ריבונות בוטה שמחייבת אותה להדק את הברית הביטחונית עם ארה"ב.

בעוד גורמים איראניים מאיימים בהעשרת אורניום לרמה צבאית במידה ותותקף המדינה שוב, מדינות המפרץ מבהירות כי לא יסבלו עוד פעולות עוינות על אדמתן. המסר לטהרן ברור: התעוזה הזו עלולה להוביל להשלכות חמורות.