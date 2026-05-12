משרד ההגנה האמריקני הציג היום (שלישי) נתונים מעודכנים המצביעים על התרחבות משמעותית בהוצאות הצבאיות של ארצות הברית בגין הלחימה באיראן.

על פי הדיווח הרשמי, נרשם זינוק של ארבעה מיליארד דולר בתוך שבועות ספורים בלבד, וזאת בהשוואה להערכות הקודמות שפורסמו על ידי הממשל בשלהי החודש שעבר.

​ג'ולס הרסט, הממלא את תפקיד מבקר הפנטגון, פירט את הנתונים בפני מחוקקים והסביר את הרקע לעדכון התקציבי החד.

לדבריו, המימון הנוסף נדרש על מנת לתת מענה לצרכים השוטפים של הכוחות הפועלים בזירה. הרסט הבהיר בדבריו כי "העלות כוללת תיקון מעודכן והחלפה של ציוד ועלויות תפעוליות".

​הדרישות התקציביות הללו משקפות את השחיקה המבצעית של אמצעי הלחימה והצורך בתחזוקה מתמדת כתוצאה מהמשך העימות.

מעבר לתיקון הציוד הקיים, המיליארדים שהתווספו מיועדים גם לרכש של ציוד חלופי לאמצעים שנפגעו או התבלו במהלך הפעילות המלחמתית, לצד מימון הלוגיסטיקה המורכבת הכרוכה בניהול המערכה.

​עם הוספת הסכום האחרון, עומד כעת האומדן הכולל של עלות המלחמה באיראן על סכום של 29 מיליארד דולר מאז תחילתה. הנתונים, שפורסמו על ידי סוכנות הידיעות רויטרס, צפויים להכעיס לא מעט אמריקנים - כולל ממחנה טראמפ, הטוענים כי מדובר במלחמה שאינה קשורה לארה"ב, והרפתקאה שהנשיא לא היה צריך להכנס אליה מלכתחילה.

בישראל לעומת זאת, ממתינים להחלטה של הנשיא לגבי חידוש אפשרי של לחימה עצימה.